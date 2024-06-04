فيديو لرجل معلق برافعة حاصرته النار.. عشرات رجال الإطفاء تسابقوا لإنقاذه

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انتشر مقطع فيديو مرعب لرجل يقف على حافة رافعة محاطًا بدخان أسود كثيف، بعد اندلاع حريق شرق لندن فيما تم نقل سبعة أشخاص إلى المستشفى.

تسابق ما يقرب من 70 من رجال الإطفاء وعشر سيارات إطفاء إلى المكان في وقت سابق من هذا الصباح لإنقاذ شخص بعد أن اشتعلت النيران في الطابق الأرضي من مبنى غير مكتمل.

يتلقى سكان مبنى سكني بشرق لندن العلاج من استنشاق الدخان، حيث تم إعطاء الأكسجين لنحو عشرة أشخاص بينما تم نقل سبعة إلى المستشفى بسيارة الإسعاف لمزيد من العلاج.

واجتاحت أعمدة ضخمة من الدخان الأسود في المنطقة.









وشوهد رجل يقف بشكل خطير على حافة رافعة على الرغم من أن الدخان الناتج عن النار كاد أن يبتلعه.

وتم إخراج جميع السكان من المباني المحيطة، وأغلقت المتاجر والمطاعم أبوابها مع اجتياح الدخان الأسود اللاذع للشوارع.

وهرع نحو 70 من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث في عشر سيارات إطفاء وقاموا بإخماد الحريق بسرعة.

وتلقت فرقة إطفاء لندن أكثر من 25 مكالمة هاتفية من السكان المعنيين في جميع أنحاء شرق لندن، واستخدمت سلمًا طوله 64 مترًا لإخماد النيران.

وأنقذ رجال الإطفاء شخصا باستخدام سلم يبلغ طوله 13.5 متر في المبنى المكون من 10 طوابق.

ولم يعرف سبب الحريق وباشرت الشرطة تحقيقاتها.