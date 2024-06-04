قبيلة أمازونية تعرفت على الإنترنت مؤخراً.. أفرادها أصبحوا كسالى وسلوكهم صادم

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لقد اختبر العالم حسنات وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح معظمهم على دراية حول كيفية التعامل معها لجهة الحذر والحيطة من المحتوى السيئ أو الوقوع ضحية عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وتجنب المعلومات المضللة وغيرها الكثير.

ولكن قبيلة تعيش في غابات الأمازون المطيرة قد تعطيك أفضل مثال على ما فعلته التكنولوجيا وكيف تغيرت سلوكيات البشر بعدها.

وفعلا تغيرت حياة شعب ماروبو على الفور بعد تعرفهم على الإنترنت العام الماضي، حيث واجهوا القدرة الكاملة للتكنولوجيا الحديثة بين عشية وضحاها. وعلى هذا النحو، لجأ القادة إلى تدابير في محاولة يائسة للحد من تأثيرها على أفراد القبيلة.

فقد روى زعماء قبيلة نائية في غابات الأمازون المطيرة كيف أن وصول الإنترنت جعل أعضاءها يتصارعون ويقضون أوقاتا طويلة في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، والبعض أدمن متابعة المواد الإباحية، بينما وقع معظمهم في فخ عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

تم تعريف شعب ماروبو، الذي عاش لمئات السنين في أكواخ صغيرة منتشرة على طول نهر إيتوي في البرازيل، العام الماضي بالإنترنت عالي السرعة لأول مرة بفضل برنامج ستارلينك للأقمار الصناعية التابع لإيلون ماسك.













وسرعان ما اكتشف المجتمع الذي يضم 2000 فرد الفوائد المذهلة التي تقدمها التكنولوجيا المكتشفة حديثًا.

وفجأة أصبح أفراد القبائل قادرين على طلب المساعدة في حالة الطوارئ، حيث تمكنت المروحيات الطبية من الوصول إلى الجرحى في غضون ساعات وليس أياماً. يمكنهم أيضًا التواصل على الفور مع الأقارب أو الأصدقاء الذين يخيمون على بعد عشرات الأميال أسفل النهر أو حتى أبعد من ذلك.

الإنترنت أحدث تحولاً

ولكن بعد وقت قصير من تعريف شعب ماروبو بمتعة الإنترنت، بدأت المخاطر في الكشف عن نفسها بسرعة. زعماء القبائل الأصلية كشفوا أن الناس أصبحوا كسالى، حيث يقضون ساعات في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال إنوك ماروبو (40 عاما) للصحافيين في صحيفة "نيويورك تايمز" إن الإنترنت أحدث تحولاً في طريقة الحياة التي كانت بسيطة ومقاومة للتكنولوجيا والتي اتبعها شعبه لعدة قرون. واعترف إينوك قائلاً: "لقد غير الإنترنت روتين الحياة كثيرًا لدرجة أنه أصبح ضارًا". وقال: "في القرية، إذا لم تصطد الحيوانات والأسماك وتزرع، فلن تأكل".

وفي الوقت نفسه، قال ألفريدو ماروبو - جميع أفراد القبيلة يشتركون في نفس الاسم الأخير - إن التعرض المفاجئ للمواد الإباحية قد عجل بارتفاع مثير للقلق في السلوك الجنسي العلني في ثقافة يعتبر فيها التقبيل في الأماكن العامة بمثابة صدمة.

وقال إن الشباب كانوا يشاركون مقاطع فيديو صريحة في محادثات جماعية، مضيفًا أن بعض الشخصيات البارزة في القبيلة أبلغوا عن رؤية سلوك جنسي أكثر عدوانية من الشباب.

وحذر ألفريدو أيضًا من أنه على الرغم من كونهم أكثر ارتباطًا من أي وقت مضى، فقد تراجع أفراد القبيلة عن الاتصال الاجتماعي الشخصي وتوقفوا عن التحدث إلى عائلاتهم.

قلق من فقدان تقاليد المجموعة

وقالت تاماسي ماروبو، أول امرأة تُمنح دورًا قياديًا في القبيلة، إنه في حين فتحت وسائل التواصل الاجتماعي أعين شباب القبيلة على العالم، فقد جعلتهم أيضًا يتخلون عن مسؤولياتهم لصالح قضاء ساعات على هواتفهم الذكية.

وقال العديد من أفراد القبيلة إنهم يشعرون بالقلق من فقدان تقاليد المجموعة، وأعربوا أيضًا عن قلقهم من إصابة النسيج الاجتماعي للقبيلة بالشائعات المتداولة في الدردشات الجماعية.

وأوضح آخرون أن بعض مستخدمي الإنترنت تعرضوا للإساءة من الغرباء على وسائل التواصل الاجتماعي ووقعوا في عمليات احتيال غير محددة. وقالت تسيناما ماروبو، شيخة القبيلة، البالغة من العمر 73 عاماً: "الأمور أصبحت أسوأ. لقد أصبح الشباب كسالى بسبب الإنترنت. إنهم يتعلمون طرق الأشخاص البيض".

تمتلك Starlink، وهي مبادرة أطلقها ماسك في إطار شركته "SpaceX"، حوالي 60% من حوالي 7500 قمر صناعي تدور حول الأرض، وهي اللاعب المهيمن في مجال الأقمار الصناعية على الإنترنت.











وتم توفير تقنيتها لأول مرة في البرازيل في عام 2022، ولكنها وصلت فقط إلى المناطق النائية في منطقة الأمازون، مثل ضفاف نهر إيتوي حيث يعيش شعب ماروبو، في أبريل من العام الماضي.

تدابير صارمة

واعتمدت القبيلة بالاتفاق مع ستارلينك تدابير صارمة للوصول إلى الإنترنت والذي أصبح خاضعا للرقابة ومقيدا بالوقت. يمكن للمستخدمين الآن تصفح الإنترنت لمدة إجمالية سبع ساعات يوميًا - ساعتان في الصباح وخمس ساعات بعد الظهر - على الرغم من أن القادة يسمحون للمجتمع بالوصول غير المقيد في أيام الأحد.

ويُنظر إلى هذه السياسة على أنها إجراء مؤقت بينما يتكيف المجتمع ويكتشف كيفية دمج التكنولوجيا بشكل أفضل في الحياة اليومية. ولكن تمامًا مثل بقية العالم، ليس لدى شعب ماروبو أي نية للعودة إلى الحياة بدون الإنترنت - حتى مع كل آثارها السلبية في النظرة الصارخة.

وقال أحد أفراد القبيلة: "أعتقد أن الإنترنت سيجلب لنا فوائد أكثر بكثير من الضرر. لقد كان القادة واضحين. لا يمكننا العيش بدون الإنترنت. وعلى الرغم من شكواها، حتى تسيناما ماروبو الأكبر سناً قالت: "من فضلك لا تحرمنا من الإنترنت".