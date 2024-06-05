اختفاء الدجاج من الأسواق الأردنية.. ما تبقى أسعاره جنونية

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اشتكى الكثير من الأردنيين من نقص واختفاء الدجاج من الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها بشكل وصف بـ "الجنوني" مع تعدد الروايات التي أدت إلى الوصول إلى هذه المرحلة.

وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات أكد نفوق "أعداد كبيرة" من الدواجن خلال الفترة الماضية، بسبب تذبذب درجات الحرارة، مشيرا إلى أن "التحدي الأكبر في نقص الدواجن في السوق ناجم عن تغيرات الطقس".

درجات الحرارة وليس التصدير

وقال الوزير الأردني: "إن الحكومة لاحظت الشهر الماضي أن الحرارة في النهار كانت تصل إلى 32 درجة وفي الليل 12 و10 درجات، وهذه كائنات حية حساسة ونسبة النفوق عالية جدا، وبالتالي لا يوجد تصدير".

وأشار إلى أن الأردن صدر قبل شهر تقريبا 100 طن من الدواجن إلى السعودية، معتبره رقماً متواضعاً ولا يؤثر على السوق لكن الإشكالية في نفوق أعداد كبيرة من الدجاج نتيجة لتذبذب درجات الحرارة.

سقوف سعرية

وقرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، وضع سقوف سعرية للدجاج الطازج المباع للفنادق والمطاعم بدينارين وخمسة قروش للكيلوغرام الواحد، اعتبارا من الأربعاء.

وقال الشمالي إن القرار اتخذ حفاظا على توازنات السوق المحلية ولضمان توفر الدجاج بالكميات الكافية واللازمة للمواطنين، ومعالجة أي اختلالات سعرية قد تحدث.

ولفت إلى أن القرار يأتي في ضوء الملاحظات التي رصدتها الوزارة واحتمال حدوث نقص في كميات الدجاج في بعض المناطق، وعدم توفره في محلات تجارية، وتفضيل بعض الشركات المنتجة البيع للمطاعم والفنادق على حساب الكميات التي يحتاجها السوق.

وأوعز الشمالي إلى فرق الرقابة في الوزارة بتكثيف عمليات الرقابة على كل المحلات التجارية والفنادق والمطاعم للتأكد من الالتزام بالسقوف السعرية والاطلاع على فواتير شراء الدجاج من قبل الموزعين والشركات المنتجة للدجاج.

وأكد أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين والتي تتضمن عقوبات مالية تصل إلى 3 آلاف دينار وأحكام بالحبس لمن يخالف السقوف السعرية المحددة للدجاج سواء الطازج أو المباع من خلال النتافات.

وكانت الوزارة قد حددت أوائل الشهر الماضي سقوفا سعرية للدجاج الطازج واصل المستهلك بواقع 220 قرشا للكيلو.

الحبس للمخالفين

وأكدّ وزير الصناعة الأردني أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية اللازمة لمن يخالف السقوف السعرية التي حددتها الوزارة لبيع الدجاج.

وقال الشمالي إنّ العقوبات تتضمن غرامات مالية تصل إلى 3 آلاف دينار وأحكام بالحبس لمن يخالف السقوق السعرية المحددة للدجاج.