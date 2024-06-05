مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى

فيديو لجيران يتشاجرون.. ينتهي بـ9 رصاصات بجسد أحدهم

الخلاف بدأ حول صمام مياه مشترك

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

انتهت مشاجرة بين جارين وزوجتيهما بكارثة في كوستاريكا. فقد أظهر مقطع فيديو امرأة تتشاجر مع جارتها قبل أن يأتي زوجها لمناصرتها. وتظهر اللقطات خروج زوج السيدة الثانية لاستطلاع الأمر.

كما يظهر أحدهما وهو يلقم مسدسه ثم يخفيه على خصره تحسبا لأي طارئ.

وبالفعل بدأت المشاجرة تتخذ منحى آخر عندما شرعت السيدتان تقتربان من بعضهما بعضا وبالتالي لحق بهما الزوجان وأقدم أحدهما على دفع الآخر ليحدث ما لم يكن بالحسبان.

من 3
(3 صور)

استل الرجل مسدسه وأفرغ طلقاته في جسد جاره، فيما نرى زوجته مصدومة وهي تقفز محاولة ثنيه عن ارتكاب جريمة.

أما زوجة الضحية فراحت تركض كالمجنونة في الشارع طلبا للنجدة.

فيديو للحظات الأخيرة لحياة مراهقتين.. قبل أن ترتطم دراجتهما بشجرة وتقتلا الأخيرة فيديو للحظات الأخيرة لحياة مراهقتين.. قبل أن ترتطم دراجتهما بشجرة وتقتلا

بعد أن وصلت سيارة الإسعاف تبين أن الضحية قد فارق الحياة بعد تلقيه نحو تسع طلقات من مسدس جاره.

وذكر الإعلام المحلي أن الخلاف بدأ حول صمام مياه مشترك. وأعلن أقارب المتوفى لوسائل الإعلام الكوستاريكية أن هناك صراعات بين الرجلين منذ فترة طويلة. وقالت زوجة شقيق المتوفى، لوسائل الإعلام: "قبل أن يرتكب هذا الرجل تلك الفظائع، كانت أختي قد أبلغت عنه في مناسبات عديدة ولم تفعل السلطات أي شيء أبدًا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
حمى التسلح تصيب الدول الأوروبية "المسالمة" بعد حرب أوكرانيا حمى التسلح تصيب الدول الأوروبية "المسالمة" بعد حرب أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط