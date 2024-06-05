فيديو لجيران يتشاجرون.. ينتهي بـ9 رصاصات بجسد أحدهم

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انتهت مشاجرة بين جارين وزوجتيهما بكارثة في كوستاريكا. فقد أظهر مقطع فيديو امرأة تتشاجر مع جارتها قبل أن يأتي زوجها لمناصرتها. وتظهر اللقطات خروج زوج السيدة الثانية لاستطلاع الأمر.

كما يظهر أحدهما وهو يلقم مسدسه ثم يخفيه على خصره تحسبا لأي طارئ.

وبالفعل بدأت المشاجرة تتخذ منحى آخر عندما شرعت السيدتان تقتربان من بعضهما بعضا وبالتالي لحق بهما الزوجان وأقدم أحدهما على دفع الآخر ليحدث ما لم يكن بالحسبان.







استل الرجل مسدسه وأفرغ طلقاته في جسد جاره، فيما نرى زوجته مصدومة وهي تقفز محاولة ثنيه عن ارتكاب جريمة.

أما زوجة الضحية فراحت تركض كالمجنونة في الشارع طلبا للنجدة.

بعد أن وصلت سيارة الإسعاف تبين أن الضحية قد فارق الحياة بعد تلقيه نحو تسع طلقات من مسدس جاره.

وذكر الإعلام المحلي أن الخلاف بدأ حول صمام مياه مشترك. وأعلن أقارب المتوفى لوسائل الإعلام الكوستاريكية أن هناك صراعات بين الرجلين منذ فترة طويلة. وقالت زوجة شقيق المتوفى، لوسائل الإعلام: "قبل أن يرتكب هذا الرجل تلك الفظائع، كانت أختي قد أبلغت عنه في مناسبات عديدة ولم تفعل السلطات أي شيء أبدًا".