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بريطانيا

قتال ليلي في "حي العرب" بلندن ومقتل شاب عربي طعناً بالسكين

الشرطة ألقت القبض على 3 رجال بعد الجريمة التي حصلت في شارع Bell Street المتفرع من شارع Edgware Road

لندن - العربية.نت
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فتحت الشرطة تحقيقا بجريمة حدثت بعد العاشرة مساء أمس الثلاثاء، وانتهت بمقتل شاب طعنا بالسكين، وهو عربي الجنسية، وعمره بين 27 و29 عاما، والمرجح أنه مغربي، بحسب ما علمت "العربية.نت" من بعض من سألتهم عن تفاصيل ما حدث.

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وتم استدعاء ضباط إلى شارع Bell Street المتفرع من شارع Edgware Road المعروفة منطقته باسم "حي العرب" المجاور لحديقة "هايد بارك" الشهيرة، حيث علمت الدورية سريعا بقتال جرى في عتمة الليل بين شبان، صدر عنه طلق ناري واحد على الأقل.

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وعثرت الشرطة على الشاب مصابا بجرح بسكين. وقام أفرادها بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي له قبل وصول المسعفين، لكن تم إعلان وفاته في مكان الحادث، تلاه إلقاء القبض على 3 رجال، ظلوا رهن الاحتجاز لدى الشرطة اليوم الأربعاء، وفرض طوق حول المكان.

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