فيديو للحظات الأخيرة لحياة مراهقتين.. قبل أن ترتطم دراجتهما بشجرة وتقتلا

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التقط مقطع فيديو مرعب اللحظة التي قُتلت فيها مراهقتان بعد أن اصطدمت دراجتهما النارية بشجرة في مقاطعة كوينديو بغرب وسط كولومبيا. وأظهرت اللقطات كاثرين كوبيوس، 19 عاما، وهي تركب الدراجة وسيلينا فالنتينا، 19 عاما أيضا، تجلس خلفها بينما كانتا تصوران أثناء سفرهما من بلدة بويبلو تاباو إلى الجبل الأسود. ويمكن رؤية الصديقتين، لا ترتديان خوذتين، وهما تصرخان بفرح وتبتسمان لكاميرا الهاتف المحمول.

وفي لقطات متعددة، أبعدت كوبيوس عينيها عن الطريق المظلم على الرغم من سيرها بسرعة عالية. وتختفي الشابتان من الكاميرا قبل وقت قصير من اصطدام كوبيوس بشجرة.









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ورصد سائقو السيارات كوبيوس وفالنسيا ملقاتين على الأرض واتصلوا بالشرطة. وتم إعلان وفاة الضحيتين في مكان الحادث. ووقع الحادث في 26 مايو/أيار، لكن تمت مشاركة فيديو الحادث عبر الإنترنت يوم الجمعة الماضي. ولم تذكر سلطات الجبل الأسود سبب الحادث، لكنها تبحث فيما إذا كانت ظروف الطريق أو السرعة هي السبب. وسجلت سلطات كوينديو ما لا يقل عن 10 وفيات لسائقي الدراجات النارية في مايو، وفقًا لراديو كاراكول.