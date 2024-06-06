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فيديو يوثق تصادم قطارين بمدينة تشيكية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى

أظهرت لقطات بعد الحادث خروج عربة واحدة على الأقل عن القضبان، بينما أظهرت الشرطة في حسابها على موقع إكس صفا من مركبات خدمة الطوارئ وطائرة هليكوبتر

العربية.نت
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قال حاكم محلي إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 26 آخرون بعد اصطدام قطار ركاب بقطار شحن في مدينة باردوبيتسه التشيكية، مساء الأربعاء.

وذكرت الشرطة أن خدمات الإنقاذ توجهت إلى مكان الحادث وتعمل على إجلاء الركاب.

ووقع الحادث في باردوبيتسه، وهي جزء من ممر السكك الحديدية الرئيسي في البلاد من براغ إلى الشرق.

وقال مارتن نيتوليكي، حاكم منطقة باردوبيتسه، على فيسبوك إن قطار الركاب تشغله شركة القطارات ريجيوجيت.

وأضاف أن "الاصطدام بين قطار ريجيوجيت وقطار الشحن أودى بحياة عدة أشخاص وجرح العشرات".

وأظهرت لقطات بعد الحادث خروج عربة واحدة على الأقل عن القضبان، بينما أظهرت الشرطة في حسابها على موقع إكس صفا من مركبات خدمة الطوارئ وطائرة هليكوبتر.

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