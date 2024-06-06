فيديو يوثق تصادم قطارين بمدينة تشيكية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى

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قال حاكم محلي إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 26 آخرون بعد اصطدام قطار ركاب بقطار شحن في مدينة باردوبيتسه التشيكية، مساء الأربعاء.

وذكرت الشرطة أن خدمات الإنقاذ توجهت إلى مكان الحادث وتعمل على إجلاء الركاب.

🚨🇨🇿 BREAKING: TRAGIC TRAIN COLLISION IN CZECH REPUBLIC - 4 DEAD



Four people were killed and 26 injured in a train crash in Pardubice, Czech Republic.



A RegioJet passenger train collided with a freight train on one of the country's main rail corridors. Emergency services,… pic.twitter.com/kzzCyUFBxq — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 5, 2024

ووقع الحادث في باردوبيتسه، وهي جزء من ممر السكك الحديدية الرئيسي في البلاد من براغ إلى الشرق.

وقال مارتن نيتوليكي، حاكم منطقة باردوبيتسه، على فيسبوك إن قطار الركاب تشغله شركة القطارات ريجيوجيت.

وأضاف أن "الاصطدام بين قطار ريجيوجيت وقطار الشحن أودى بحياة عدة أشخاص وجرح العشرات".

BREAKING: At least 2 dead, dozens injured following collision involving two trains in Pardubice, Czech Republic.



pic.twitter.com/Bp8GmyvdSi — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 5, 2024

وأظهرت لقطات بعد الحادث خروج عربة واحدة على الأقل عن القضبان، بينما أظهرت الشرطة في حسابها على موقع إكس صفا من مركبات خدمة الطوارئ وطائرة هليكوبتر.