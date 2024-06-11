مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
THUMBNAIL_ الشرطة التركية تعتدي بوحشية على إمرأة ليبية
الشرطة التركية

اعتقال طالب تركي استخدم الذكاء الاصطناعي للغش بالامتحان

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ألقت السلطات التركية القبض على طالب بتهمة الغش في امتحان القبول بإحدى الجامعات باستخدام جهاز متصل ببرامج للذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة.

وزير الدفاع الإسرائيلي: نحتاج لتجنيد جميع فئات المجتمع العرب والعالم وزير الدفاع الإسرائيلي: نحتاج لتجنيد جميع فئات المجتمع

لوحظ الطالب وهو يتصرف بطريقة مريبة خلال الامتحان مطلع الأسبوع، واحتجزته الشرطة قبل القبض عليه رسميا وإرساله إلى السجن انتظارا لمحاكمته.

مادة اعلانية

كما احتجزت الشرطة شخصا آخر كان يساعد الطالب المذكور.

وأظهر مقطع مصور نشرته الشرطة في إقليم إسبرطة بجنوب غرب تركيا كيف استخدم الطالب كاميرا خفية على شكل زر قميص متصلة ببرنامج للذكاء الاصطناعي عبر جهاز توجيه (راوتر) مخبأ في نعل حذائه.

وقام أحد أفراد الشرطة في المقطع المصور بمسح سؤال ليظهر طريقة عمل برنامج الذكاء الاصطناعي وتلقين الطالب الإجابة الصحيحة عبر سماعة أذن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
نصائح هامة للحماية من موجات الحرارة المرتفعة خلال هذه الفترة نصائح هامة للحماية من موجات الحرارة المرتفعة خلال هذه الفترة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط