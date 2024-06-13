فيديو لزوجين تصعقهما الكهرباء بمنتجع أمام عشرات الأطفال والنساء

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انتشر مقطع فيديو لهرج ومرج وصراخ نساء وأطفال حول جاكوزي في منتجع سياحي ليتبين لاحقا أن اثنين تصعقهما الكهرباء أمام أعين الجميع ليتوفى الرجل وتصاب المرأة بجروح خطيرة.

American tourist couple was electrocuted while using a hot tub at a resort in Mexico. The husband died from his injuries, while the wife is in critical condition…‼️ pic.twitter.com/HVkmDO3vHK — TRENDING NOW (@bulletchats) June 13, 2024

وفي التفاصيل، توفي رجل من مدينة إل باسو بولاية تكساس، داخل منتجع مكسيكي بينما تم نقل زوجته إلى الولايات المتحدة وهي في حالة حرجة بعد تعرضها لإصابات تهدد حياتها.







وقال مكتب المدعي العام لولاية سونورا في بيان على فيسبوك، إن الرجل البالغ من العمر 43 عاما كان في الجاكوزي إلى جانب شخص آخر عندما أصيب كلاهما بالصدمة.

وقال مكتب النائب العام إنه تم الإبلاغ عن الحادث في حوالي الساعة 8:30 مساء يوم الثلاثاء في منطقة حمام السباحة بمجمع خاص في منتجع بويرتو بينياسكو.

ونقلاً عن مكتب المدعي العام، ذكر الإعلام المحلي أن الأسلاك الكهربائية الخاطئة قد تكون السبب وراء الصعق الكهربائي.

ويظهر مقطع فيديو من مكان الحادث المتفرجين وهم يصرخون ويتجمعون حول الجاكوزي بينما يقوم شخص ما بالضغط على صدر شخص ملقى على الأرض.