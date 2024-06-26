حكم غريب.. السجن لجندي إسرائيلي عذب ضفدعاً بالميكروويف

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بينما يعيش الفلسطينيون ظروفاً قاسية في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة ممارسات الجيش الإسرائيلي من قتل وتعذيب وتدمير منذ سنوات، أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، الأربعاء، حكماً غريباً بمعاقبة جندي عذب ضفدعاً ووضعه في ميكروويف.

فقد حكم على جندي إسرائيلي بالسجن 4 أشهر مع الخدمة الاجتماعية ودفع غرامة قدرها 1500 شيكل بحسب "القناة 13" الإسرائيلية.

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واعتبر قضاة المحكمة العسكرية أن: "المتهم قام بتعذيب وإساءة معاملة الضفدع بطريقة أدت إلى موته.. كل من يقسو ويسيء إلى الحيوانات سينتهي به الأمر إلى إيذاء البشر أيضًا".

كما كتب القضاة في الحكم أيضا أن "التعامل مع معاناة الحيوانات ليس صراعا من أجل مصالح الحيوانات وحدها، بل هو تعبير عن الكرامة الإنسانية ومراعاة مشاعر الآخرين الذين يرغبون في حماية الحيوان والأمن وقدسية الحياة بشكل عام".

إساءة معاملة الحيوانات

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مارس من العام الماضي، عندما عثر جندي على ضفدع بالقرب من مقر الوحدة ووضعه في الميكروويف لمدة 10 ثوان حتى طلب منه صديقه التوقف.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إن الجيش الإسرائيلي يأخذ نظرة جدية إلى أي سلوك يتعلق بإساءة معاملة الحيوانات، وسيعمل على تحقيق العدالة للجنود المتورطين في هذه الجرائم".

وأضاف أن المحكمة العسكرية المركزية "احترمت ترتيب الإقرار بالذنب الذي تم تقديمه، وحكمت على الجندي الذي أدين بجريمة بموجب قانون القسوة على الحيوان ومخالفة سلوك غير لائق، حكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع الأشغال العسكرية، إلى جانب عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، وخفض الرتبة إلى رتبة جندي، وغرامة بمبلغ 1500 شيكل لصالح صندوق الحيوانات".

يأتي ذلك فيما لا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة، حيث شن الجيش عمليات البرية والجوية أدت إلى مقتل ما يقرب من 38 ألف فلسطيني، أغلبهم مدنيون وأطفال.