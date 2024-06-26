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راكب الأمواج الأميركي المحترف تامايو بيري

نهايته صادمة.. سمكة قرش تقتل راكب أمواج محترفاً في هوليوود

شارك في "قراصنة الكاريبي" ومعروف أنه منقذ محترف

دبي - العربية.نت
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لقي راكب الأمواج الأميركي المحترف، تامايو بيري، الذي عرف في هوليوود بأدواره المساعدة، وأبرزها في فيلم "قراصنة الكاريبي"، مصرعه في هجوم سمكة قرش في هاواي، الأحد.

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وكان المنقذ البحري المحترف البالغ 49 عاما، وهو من المشاهير في جزيرة أواهو، يمارس رياضة ركوب الأمواج قبالة شاطئ ماليكاهانا، عندما هاجمته سمكة قرش في منتصف النهار، وفق ما نقلته CNN.

كما أوضحت المسؤولة المحلية شاين إنرايت في مؤتمر صحافي أن أجهزة الإنقاذ تلقت بلاغا عن "تعرض راكب أمواج لجروح قاتلة من جراء هجوم سمكة قرش".

وأضافت أن جثته "نقلت إلى الشاطئ"، حيث تم تأكيد وفاته.

راكب الأمواج الأميركي المحترف تامايو بيري
راكب الأمواج الأميركي المحترف تامايو بيري

بحار أسطوري

من جانبه، وصف رئيس بلدية هونولولو، ريك بلانغياردي، تامايو بأنه كان "بحارا أسطوريا"، معربا عن أسفه لـ"الخسارة المأساوية".

واكتسب راكب الأمواج المحترف السابق هذا شهرة في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كواحد من المتخصصين في ركوب الأمواج من نوع "بايبلاين"، التي تعد من الأخطر في العالم ويتميز بها شاطئ "ثورث شور" الشهير في أواهو.

وشارك بيري في العديد من الأعمال الفنية، بما في ذلك دور قرصان في فيلم "قراصنة الكاريبي".

خلال مشاركته في قراصنة الكاريبي
خلال مشاركته في قراصنة الكاريبي

كما ظهر بيري في المسلسل التلفزيوني Hawaii Five-O وLost، وكذلك في فيلم ركوب الأمواج Blue Crush العام 2002، ولم تقتصر إنجازاته على التمثيل، بل كان أيضا منقذا وراكب أمواج محترفا، وله مكانة مرموقة في مجتمعه المحلي.

يشار إلى أنه غالبا ما يشهد أرخبيل هاواي هجمات من أسماك القرش، لكنها نادرا ما تكون قاتلة، إذ إن 5 أشخاص فحسب لقوا حتفهم في 81 حادثة تعرض لها راكبو أمواج أو سباحون أو غواصون سجلت في السنوات العشر الأخيرة، وفقا لإحصاءات السلطات.

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