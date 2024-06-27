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وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون (فرانس برس)
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون (فرانس برس)

روسيان خدعا وزير خارجية بريطانيا.. وبحثا معه ملف أوكرانيا

دبي - العربية.نت
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نشر منفذا مقالب روسيان مكالمة فيديو مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بعد أن خدعاه ليعتقد أنه يتحدث مع رئيس أوكراني سابق.

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فقد كشفت وزارة الخارجية البريطانية في وقت سابق هذا الشهر، أن كاميرون أجرى مكالمة فيديو مع شخص زعم أنه الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو قبل إدراك أنه وقع ضحية مقلب.

15 دقيقة

وأجرى المكالمة منفذا مقالب يستخدمان الاسمين المستعارين فوفان وليسكيس، واستمرت على ما يبدو نحو 15 دقيقة، وظهر فيها كاميرون في مكان مفتوح وهو يتحدث في هاتفه ويرتدي ملابس غير رسمية.

والاثنان شهيران داخل روسيا، إذ خدعا مجموعة من الساسة الغربيين على مدى أعوام، بما في ذلك رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي 2022 خدعا بن والاس، وزير الدفاع البريطاني حينئذ.

جورجيا ميلوني - رئيسة وزراء إيطاليا -رويترز
جورجيا ميلوني - رئيسة وزراء إيطاليا -رويترز

اتهامات غربية

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، إن المكالمة بدت وكأنها عملية روسية هدفها تشتيت الأنظار عن حرب موسكو في أوكرانيا. ولم تجب الوزارة سؤالا عن صحة مقطع الفيديو.

ونفى فوفان وليكسيس فيما سبق اتهامات غربية بأن لهما صلات بأجهزة المخابرات الروسية، إلا أنهما كثيرا ما يسألان ضحاياهما أسئلة تهم الدولة الروسية.

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