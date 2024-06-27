لحظات رعب بين السماء والأرض.. قتيل و9 جرحى إثر سقوط مقصورة تلفريك بكولومبيا
يُعدّ تلفريك ميديين بكلولومبيا الذي يضم خطوطاً عدة إحدى وسائل النقل الرئيسية لسكان المدينة البالغ عددهم 3,9 ملايين نسمة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قضى شخص وأصيب تسعة آخرون جراء سقوط إحدى مقصورات تلفريك ميديين، الأربعاء، على ما أفاد رئيس بلدية ثاني أكبر المدن الكولومبية.
وقال فيديريكو غوتيريز في منشور عبر منصة "اكس"، إن المقصورة انفصلت عن الكابل خلال ساعات الصباح الأولى بينما كانت على وشك الوصول إلى إحدى المحطات.
وأشار إلى أن عمليات النقل عبر خط التلفريك "ستُعلّق حتى تُحدَّد بشكل واضح أسباب هذه المأساة".
ويُعدّ تلفريك ميديين الذي يضم خطوطاً عدة، إحدى وسائل النقل الرئيسية لسكان المدينة البالغ عددهم 3,9 ملايين نسمة.
وهذا أول حادث يتعرض له التلفريك منذ افتتاحه عام 2004.
-
إسرائيل: قادرون على إعادة لبنان للعصر الحجري.. لكن لا نريد حرباً ضد حزب الله
وزير الدفاع الإسرائيلي في ختام زيارته لواشنطن: "حزب الله يدرك جيداً أننا قادرون ...
العرب والعالم
-
كيف يتعامل مرشحو الرئاسة الإيرانية مع حجب الإنترنت؟
قطع المرشحون وعوداً ضبابية بشأن "تعطيل الفلترة"، ولكن السؤال الملح: ما الذي يدور ...
إيران
-
فيديو وصور مذهلة لانفجارات بركانية قد تستمر عقوداً بايسلندا وربما لقرون
براكين المنطقة كانت خاملة طوال 800 عام تقريباً، أي منذ الفترة المعروفة بين 1210 ...
الأخيرة