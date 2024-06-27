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لحظة سقوط إحدى مقصورات تلفريك ميديين

لحظات رعب بين السماء والأرض.. قتيل و9 جرحى إثر سقوط مقصورة تلفريك بكولومبيا

يُعدّ تلفريك ميديين بكلولومبيا الذي يضم خطوطاً عدة إحدى وسائل النقل الرئيسية لسكان المدينة البالغ عددهم 3,9 ملايين نسمة

العربية.نت - وكالات
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قضى شخص وأصيب تسعة آخرون جراء سقوط إحدى مقصورات تلفريك ميديين، الأربعاء، على ما أفاد رئيس بلدية ثاني أكبر المدن الكولومبية.

وقال فيديريكو غوتيريز في منشور عبر منصة "اكس"، إن المقصورة انفصلت عن الكابل خلال ساعات الصباح الأولى بينما كانت على وشك الوصول إلى إحدى المحطات.

وأشار إلى أن عمليات النقل عبر خط التلفريك "ستُعلّق حتى تُحدَّد بشكل واضح أسباب هذه المأساة".

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ويُعدّ تلفريك ميديين الذي يضم خطوطاً عدة، إحدى وسائل النقل الرئيسية لسكان المدينة البالغ عددهم 3,9 ملايين نسمة.

وهذا أول حادث يتعرض له التلفريك منذ افتتاحه عام 2004.

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