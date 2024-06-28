زلزال بقوة 7.2 في البيرو.. وتحذير من تسونامي قد يصل 3 أمتار

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ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات قبالة سواحل البيرو، الجمعة، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، مع توقع موجات تسونامي على طول بعض السواحل.

ورفع المركز تقديره لقوة الهزة بعد وقت قصير من وقوعها على بعد 8.8 كيلومترات عن منطقة أتيكيبا. وأضاف أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وبعدما أشار "مركز الهادئ للتحذير من تسونامي" في البداية إلى عدم وجود تهديد، حذّر لاحقا من أمواج محتملة يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار "عند بعض السواحل".

وتقع البيرو التي تعد نحو 33 مليون نسمة ضمن "حزام النار" في الهادئ، وهي منطقة شاسعة ذات نشاط زلزالي كثيف تمتد على طول الساحل الغربي للأميركيتين.

وتضرب البيرو مئات الزلازل القابلة للرصد كل عام.