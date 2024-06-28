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أفعي فلسطين

ضحية جديدة للدغة "أفعى فلسطين".. فماذا نعرف عنها؟

تتسبب عضة هذه الأفعى بألم مبرح في مكان العضة، ثم ورم ومن ثم تبدأ منطقة العضة بالاسوداد والتقرح، وقد يدخل الملدوغ في صدمة وربما يصل الأمر إلى بتر العضو المصاب أو إلى الموت المحقق

العربية.نت - محمد ساهر الطراونة
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لقي الشاب الأردني عمار عبيدات حتفه، أمس الخميس، إثر تعرضه للدغة من "أفعى فلسطين" قبل 10 أيام، في محافظة إربد شمال الأردن.

وقال خبير الأفاعي الأردني، إبراهيم بني ياسين، إن الشاب مكث في المستشفى 10 أيام، لكن "أفعى فلسطين" السامة تمكنت منه.

وأكد خبير الأفاعي الفلسطيني جمال عمواسي نبأ الوفاة، مؤكداً أن السبب هو "أفعى فلسطين" الخطيرة".

أفعى فلسطين
أفعى فلسطين

الأفاعي في الأردن

وقال الأستاذ الدكتور بشير جرار إن الأردن يوجد فيه 36 نوعاً من الثعابين و42 نوعاً على طول جغرافيا فلسطين التاريخية، منها 9 ثعابين شديدة السمية و9 ثعابين قليلة السمية و24 نوعاً غير سامة.

وأكد الدكتور جرار في دراسة له نشرتها "جامعة جرش" إن "أفعى فلسطين" (Daboia palaestinae) تعتبر أخطر أفعى سامة في الأردن وفلسطين، وتتميز بضخامة الرأس وجسم ممتلئ، والذيل قصير.

أفعى فلسطين
أفعى فلسطين

وتتواجد "أفعى فلسطين" في وسط وشمال كل من فلسطين والأردن وجنوب لبنان وشريط ضيق على الحدود الغربية لسوريا مع كل من لبنان والأردن وفي المناطق الغورية وشبه الغورية، وكما تنتشر في محافظات أردنية مثل إربد وعجلون ومادبا والسلط وجرش والأغوار والمناطق شبه غورية على ضفتي نهر الأردن والسهول القريبة من المتوسط.

وتعتبر "أفعى فلسطين" من أكثر الأفاعي المسببة لحالات لدغ الأفاعي في المجال الجغرافي الذي تتواجد به.

وتتسبب عضة هذه الأفعى بألم مبرح في مكان العضة، وبعد ذلك ورم ومن ثم تبدأ منطقة العضة بالاسوداد والتقرح. وقد يدخل الملدوغ في صدمة نتيجة العضة، وربما يصل الأمر إلى بتر العضو المصاب أو إلى الموت المحقق. ويعمل سم هذه الأفعى على تكسير كريات الدم الحمراء وتلف شبكة الأوعية الدموية والتسبب بنزيف دموي.

وتتسبب "أفعى فلسطين" في خمسة وفيات على الأقل في الأردن وأكثر منها في الأراضي الفلسطينية، ويصل مجموع حالات اللدغ سنوياً على طول فلسطين التاريخية 300 حالة لدغ، إضافة إلى 130- 150 حالة لدغ سنوياً بين الخيول والماشية وعلى الأغلب تنتهي بالوفاة.

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وبحسب الدكتور جرار تصل تكلفة علاج الملدوغ بأفعى فلسطين حتى 40 ألف دولار وأكثر ضحاياها من المتنزهين والمزارعين، ولا تتوفر الأمصال لعلاج لدغتها في أي من الدول التي تتواجد بها، وتتوفر فقط لدى المؤسسات الصحية الإسرائيلية.

ويتوفر لعدد قليل من الملدوغين المصل الحقيقي بينما من يتجهون إلى مصر لعلاج لدغات "أفعى فلسطين" يتلقون ترياقاً عاماً (Polyvalevt antivenom).

وتتصدر "أفعى فلسطين" الموقع الثاني في قائمة أخطر 10 حيات في منطقة الشرق الأوسط وتتقدم عليها فقط الأفعى المقرنة الكاذبة، بحسب الباحث جرار.

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