"الرجل الضاحك" يخشى حضور الجنازات.. والجميع يقصده لهذا السبب
مصاب بحالة صحية نادرة، تجعله غير قادر على التوقف عن الضحك
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بات التركي علي توتار يعرف بـ"الرجل الضاحك" لإصابته بحالة صحية نادرة، تجعله غير قادر على التوقف عن الضحك.
ووثق مقطع فيديو متداول عبر حسابات إخبارية تركية، علي توتار، البالغ من العمر 42 عاما في لقاء إعلامي، بسبب حالته النادرة، وكان يبتسم طوال الوقت، ويضحك بشكل مستمر أثناء الحديث.
😂 Adana’nın Kozan ilçesinde Kemal Sunal’ın “Gülen Adam” filmi gerçek oldu.— Adanacity (@bizadanaliyik) June 27, 2024
▪️ 42 yaşındaki lastik tamircisi Ali Tutar, sürekli güldüğü için kendisine cenazelere gitmeyi yasakladı. pic.twitter.com/ETVse3MxBb
وقال إن حالته هذه، والتي لا يعرف سببها، جعلته يمنع نفسه من الذهاب إلى الجنازات، وذلك بسبب ضحكه طوال الوقت.
ميكانيكي الإطارات علي توتار (42 عاما)، متزوج وأب لطفلين، يضحك باستمرار. ويلفت التاجر المعروف في المنطقة باسم "علي الضاحك" انتباه الجميع من خلال قيامه بعمله مبتسما، بغض النظر عن الحر الشديد الذي تشهده المنطقة.
توتار يضحك في كل حدث، ولهذا لا يستطيع الذهاب إلى الجنازات. وقال توتار: "الجميع يأتي هنا للضحك. يلقبونني بالرجل الضاحك علي توتار. أنا أضحك حتى لو كان الجو حارا جدا. الضحك في الحر لا يتعبني. فكي لا يؤلمني. أعمل في درجة حرارة 60 درجة". الحرارة لا تهمني، لا أستطيع أن أغضب أبدًا".
وأوضح توتار أنه يواجه أصعب الأوقات في الجنازات، وقال: "أصعب أوقاتي في الجنازات، لا أذهب إلى الجنازات كثيراً، لقد منعت نفسي من الجنازات لأنني أضحك في الجنازات، ولا أستطيع الذهاب إلى الجنازات الأخرى.. يأتي الناس ليضحكوا عليّ أكثر من تغيير إطار السيارة."
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