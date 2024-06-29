مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى

"الرجل الضاحك" يخشى حضور الجنازات.. والجميع يقصده لهذا السبب

مصاب بحالة صحية نادرة، تجعله غير قادر على التوقف عن الضحك

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

بات التركي علي توتار يعرف بـ"الرجل الضاحك" لإصابته بحالة صحية نادرة، تجعله غير قادر على التوقف عن الضحك.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر حسابات إخبارية تركية، علي توتار، البالغ من العمر 42 عاما في لقاء إعلامي، بسبب حالته النادرة، وكان يبتسم طوال الوقت، ويضحك بشكل مستمر أثناء الحديث.

وقال إن حالته هذه، والتي لا يعرف سببها، جعلته يمنع نفسه من الذهاب إلى الجنازات، وذلك بسبب ضحكه طوال الوقت.

ميكانيكي الإطارات علي توتار (42 عاما)، متزوج وأب لطفلين، يضحك باستمرار. ويلفت التاجر المعروف في المنطقة باسم "علي الضاحك" انتباه الجميع من خلال قيامه بعمله مبتسما، بغض النظر عن الحر الشديد الذي تشهده المنطقة.

توتار يضحك في كل حدث، ولهذا لا يستطيع الذهاب إلى الجنازات. وقال توتار: "الجميع يأتي هنا للضحك. يلقبونني بالرجل الضاحك علي توتار. أنا أضحك حتى لو كان الجو حارا جدا. الضحك في الحر لا يتعبني. فكي لا يؤلمني. أعمل في درجة حرارة 60 درجة". الحرارة لا تهمني، لا أستطيع أن أغضب أبدًا".

مهاجر ماتت زوجته وابنته.. اغتصب مراهقة حتى الموت خلال غرق مركبهم الأخيرة أزمة المهاجرين مهاجر ماتت زوجته وابنته.. اغتصب مراهقة حتى الموت خلال غرق مركبهم

وأوضح توتار أنه يواجه أصعب الأوقات في الجنازات، وقال: "أصعب أوقاتي في الجنازات، لا أذهب إلى الجنازات كثيراً، لقد منعت نفسي من الجنازات لأنني أضحك في الجنازات، ولا أستطيع الذهاب إلى الجنازات الأخرى.. يأتي الناس ليضحكوا عليّ أكثر من تغيير إطار السيارة."

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط