حزن في الأردن.. العثور على جثتي شابين تاها في الصحراء

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عمّ الحزن مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بعد الإعلان عن العثور على جثتين تعودا لشابين أردنيين كانا قد تاها في صحراء الجفر جنوب البلاد منذ يوم الخميس الماضي، وفق ما أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي.

والشابان هما عناد حمادة أبوتايه، والشاب عناد الفتنه، حيث تعطلت مركبتهما في صحراء الجفر يوم الخميس وانقطعت أخبارهما منذ ذلك الوقت.

وعُثر على الشابين متوفيين في منطقة صحراوية نائية في البادية الجنوبية، بعد بلاغ ورد عن تغيّبهما، حيث جرى إخلاء الجثّتين للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وفتح تحقيق في الحادثة، وفق الناطق الإعلامي.

تعطلت المركبة

فقد بدأت قصتهما عندما تحركا فجر الخميس باتجاه شرق الجفر إلى منطقة المناوخ التي تبعد أكثر من 30 كيلومترا عن البلدة، التي تخلو من التغطية الخلوية، وتعطلت مركبتهما واضطروا للمسير باتجاه الجفر.







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ووفق المعلومات المتداولة عثر على الشابين في منطقتين متباعدتين في الصحراء، في محاولة منهما للبحث عن النجدة بعد أن تفرقا باتجاهين مختلفين.

مشكلة الاتصالات

من جانبه قال خالد الجازي أحد أبناء منطقة البادية الجنوبية، إن مشكلة الاتصالات قديمة يعاني منها سكان منطقة الجفر، رغم وجود عدد كبير من السكان فيها، مشيراً إلى أن المنطقة يقطنها البدو الرُحل أصحاب المواشي، لكنها خارج تغطية شبكات الاتصالات.