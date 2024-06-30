مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
كوا كولا - آيستوك

سحب مشروب "كوكا كولا" في فرنسا.. والسبب مادة خطيرة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت السلطات الفرنسية السبت سحب عبوات من مشروب "كوكا كولا تشيري" (بنكهة الكرز) في فرنسا بسبب مخاطر صحية ناجمة عن احتوائها مادة الـ"بيسفينول أ".

وكأنها سحر.. خطة سهلة لتخفيف آلام أسفل الظهر صحة وكأنها سحر.. خطة سهلة لتخفيف آلام أسفل الظهر

وبحسب موقع "رابيل كونسو" Rappel Conso الحكومي فإن عبوات مشروب كوكا كولا بنكهة الكرز هذه تخضع لإجراءات احترازية بسبب وجود مادة كيميائية خطيرة، إذ "تُستخدم مادة بيسفينول أ في إنتاج الطلاء الداخلي للعبوات المصنوعة من راتنج الفينوكسي".

كوكا كولا بالكرز - آيستوك
كوكا كولا بالكرز - آيستوك
مادة اعلانية

فيما لم يشر موقع "رابيل كونسو" إلى عدد العبوات التي تأثرت بهذا الإجراء الذي يستمر حتى 27 آب/أغسطس.

كما يمكن للأشخاص الذين اشتروا من هذه العبوات طلب استرداد كامل المبلغ الذي دفعوه.

وأكدت شركة "كوكا كولا" الأميركية في بيان أن "كوكا كولا - فرنسا تود توضيح أن هذا السحب لا يتعلق بمنتجات كوكا كولا تشيري الأخرى التي تباع في نقاط بيع أخرى في فرنسا"، باستثناء المتاجر التابعة لسلسلة B&M.

وتشمل عمليات السحب عبوات أُنتجت "خارج فرنسا"، وفق شركة كوكا كولا، فيما المنتجات "التي يتم تصنيعها وتوزيعها في جميع أنحاء فرنسا بواسطة شركة التعبئة المحلية، Coca-Cola Europacific Partners France، ليست معنية بعملية السحب هذه".

يذكر أن البيسفينول أ، المحظور في فرنسا منذ عام 2015 على الرغم من استخدامه سابقاً في صناعة المعلبات، يعد من المواد المسببة لاختلال الغدد الصماء، وفق الوكالة الفرنسية لسلامة الأغذية (ANSES). ويُشتبه في ارتباط هذه المادة باضطرابات وأمراض متعددة، بينها سرطان الثدي والعقم

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط