مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
طائرة تابعة لطيران العال الإسرائيلي - آيستوك

طائرة إسرائيلية تهبط اضطرارياً في تركيا.. ماذا حدث؟

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

رفضت السلطات التركية تزويد طائرة إسرائيلية بالوقود، بعدما هبطت اضطراريا في مطار أنطاليا، اليوم الأحد.

مسؤول: 6 مليارات دولار خسائر تركيا من تعليق التجارة مع إسرائيل اقتصاد اقتصاد تركيا مسؤول: 6 مليارات دولار خسائر تركيا من تعليق التجارة مع إسرائيل

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن الطائرة التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية وأثناء رحلتها من بولندا إلى إسرائيل، أصيب أحد الركاب بوعكة صحية تتطلب تدخلا طبيا عاجلا، مما دفعها إلى الهبوط اضطراريا في أنطاليا.

مادة اعلانية

إلا أن سلطات مطار أنطاليا رفضت تزويد الطائرة بالوقود لكي يتسنى لها مواصلة رحلتها، بينما تدور حاليا مفاوضات لحل المشكلة.

وقيل للركاب إنه "من المتوقع أن يقضوا عدة ساعات على الأرض في تركيا، قبل الحصول على إذن بمغادرة الطائرة"، حسب القناة 12.

يذكر أن تركيا ألغت جميع الرحلات الجوية المباشرة مع إسرائيل، منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وكانت تركيا علقت في شهر مايو الماضي جميع معاملاتها التجارية مع إسرائيل بسبب حربها على غزة، مشيرة إلى "تفاقم المأساة الإنسانية" في القطاع.

وقالت وزارة التجارة التركية إن هذه الإجراءات ستبقى سارية المفعول إلى أن تسمح إسرائيل بوصول المساعدات إلى غزة، بشكل "كاف وغير متقطع".

فيما بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 7 مليارات دولار، العام الماضي.

وكانت تركيا في 1949، أول دولة، ذات أغلبية مسلمة، تعترف بإسرائيل لكن العلاقات تفاقمت بين البلدين في العقود الأخيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط