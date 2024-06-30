مشهد مذهل من الطبيعة.. صاعقة تفتت شجرة ضخمة في ثوانٍ

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تداولت منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا مقطع فيديو يوثق لحظة مرعبة لصاعقة برق تضرب شجرة ضخمة وتحولها إلى فتات في ثوان في بلدية أوجي، الواقعة في منطقة نوفال أكيتان غربي البلاد.

⚡️Incredible footage of a lightning bolt hitting and decimating a large tree in Augé, western France earlier today. Credit: Benjamin Estrade pic.twitter.com/XazDFbR78l — Nahel Belgherze (@WxNB_) June 29, 2024

ويُظهر الفيديو الذي حقق أكثر من مليون ونصف مشاهدة، قوة صاعقة البرق حيث هشمت الشجرة حتى إنها اختفت وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على المدينة.

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من جانبه، أكد عمدة أوجي لوران بالوج في تصريح لقناة "بي إف إم" أن المشاهد المتداولة قوية بالفعل، لكن لحسن الحظ لم تشهد المنطقة خسائر كبيرة باستثناء بعض الأضرار المادية.

والبرق هو ظاهرة طبيعية تظهر في صورة شرارة كهربائية، تنشأ عن تفريغ مفاجئ وعنيف في مناطق الغلاف الجوي المشحونة. وعندما يكون التفريغ الكهربائي شديدا بين السحاب وجسم مشحون على الأرض يسمى البرق والرعد المصاحب له حينها الصاعقة.

وحسب هيئة الأرصاد الجوية الأميركية، يقتل البرق نحو 20 شخصا كل عام في الولايات المتحدة ويصاب مئات آخرون، بينما يعاني بعض الناجين أضرارًا عصبية مدى الحياة.