مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
حذاء إلفيس بريسلي
حذاء إلفيس بريسلي بيع بأكثر من 150 ألف دولار

بمبلغ خيالي.. بيع حذاء الأسطورة ألفيس بريسلي بالمزاد

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

رغم رحيله عن عالمنا منذ عقود، لا يزال "هوس" أسطورة الروك الأميركي إلفيس بريسلي يجتاح جماهيره، حيث تم بيع حذاء شهير له بمبلغ خيالي.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إلى أن حذاء "الملك" الأزرق الشهير المصنوع من جلد الغزال، بيع بمبلغ 152 ألف دولار، في دار المزادات البريطانية "هنري ألدريج آند سون".

"مصيبة حلوة".. هنا الزاهد تجري عملية تجميل بعد تنمر ثقافة وفن "مصيبة حلوة".. هنا الزاهد تجري عملية تجميل بعد تنمر

"قطعة مميزة من التذكارات"

وبدأت المزايدة على الحذاء، الذي وصف بأنه "قطعة مميزة من التذكارات التي مثلت ظاهرة في الثقافة الشعبية في القرن العشرين"، بمبلغ 69 ألف دولار، ووصل سعره إلى 152 ألفا.

وكان بريسلي يرتدي الحذاء، الذي يبلغ قياسه 44، داخل وخارج المسرح خلال الخمسينيات من القرن الماضي، وفقا للوصف الموجود على موقع المزاد.

وارتدى بريسلي الحذاء أثناء غنائه "I Want You, I Need You, I Love You" و"Hound Dog" في برنامج "The Steve Allen Show" عام 1956، بحسب ما قاله البائع بالمزاد، وأهدى الحذاء لاحقا لصديقه آلان فورتاس عام 1958، في الليلة التي سبقت مغادرته الخدمة في الجيش الأميركي.

وتم التحقق من صحة المعلومات عن الحذاء من جانب جيمي فيلفيت، وهو صديق مقرب لبريسلي ومؤسس متحف خاص بالفنان الراحل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
خطوة قد يقدم عليها الناخبون الفرنسيون للتصدي لـ"أقصى اليمين" خطوة قد يقدم عليها الناخبون الفرنسيون للتصدي لـ"أقصى اليمين"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط