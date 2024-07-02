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الرجل التركي كان يحمل سكيناً

بالفيديو.. القبض على مواطن تركي هدد سياحاً سعوديين بالسكين

المقطع الذي صوره أحد السياح السعوديين بالمطعم وثق الواقعة

العربية.نت
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خلال الساعات القليلة الماضية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل تركي يحمل سكينا ويهدد سياحا سعوديين كانوا جالسين في أحد المقاهي في إسطنبول.

وبينما كان السياح السعوديون يجلسون في أحد المطاعم التركية، ظهر مواطن تركي يحمل سكينًا ملوحاً به في الهواء مهددا إياهم، وعلى ما يبدو في الفيديو يكيل الشتائم للعرب.

وقام أحد السياح الذين كان يستهدفهم الرجل التركي، بتصوير المقطع الذي وثق الواقعة حيث ظهر الرجل وهو يلوح بالسكين ويصيح "لا تتحدثوا العربية أنتم بتركيا..".

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وتم إخراج الرجل الذي كان يشتم ويهدد السياح السعوديين وبيده السكين، من المطعم وإبعاده عن المكان.

ولاحقا تم القبض على المشتبه به، من منزله، وكان في حالة سكر، وأحيل إلى النيابة للتحقيق بالواقعة.

وتأتي الحادثة في أعقاب التوترات في قيصري وعدد من المدن التركية، ضد اللاجئين السوريين.

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