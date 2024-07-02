الهند: ارتفاع عدد قتلى حادثة تدافع في شمال البلاد إلى 97

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ارتفع عدد قتلى حادثة التدافع في شمال الهند إلى 97 قتيلا.

وأفاد مسؤول طبي، في وقت سابق، الثلاثاء، بقتل 27 شخصا على الأقل بسبب تدافع خلال تجمع ديني هندوسي في شمال الهند.

🔴 #BREAKING | 27, Including 3 Children, Killed In Stampede At Religious Event In UP https://t.co/9U7xlFLK5F pic.twitter.com/kmZEFTxpa4 — NDTV (@ndtv) July 2, 2024

وقال رام موهان تيواري، المسؤول الطبي الكبير في ولاية أوتار براديش لوكالة فرانس برس "استقبلنا 27 جثة حتى الآن.. ما زلنا نتلقى المزيد منها".