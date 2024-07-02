الهند: ارتفاع عدد قتلى حادثة تدافع في شمال البلاد إلى 97
مسؤول طبي كبير في ولاية أوتار براديش: استقبلنا 27 جثة حتى الآن وما زلنا نتلقى المزيد
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ارتفع عدد قتلى حادثة التدافع في شمال الهند إلى 97 قتيلا.
وأفاد مسؤول طبي، في وقت سابق، الثلاثاء، بقتل 27 شخصا على الأقل بسبب تدافع خلال تجمع ديني هندوسي في شمال الهند.
🔴 #BREAKING | 27, Including 3 Children, Killed In Stampede At Religious Event In UP https://t.co/9U7xlFLK5F pic.twitter.com/kmZEFTxpa4— NDTV (@ndtv) July 2, 2024
وقال رام موهان تيواري، المسؤول الطبي الكبير في ولاية أوتار براديش لوكالة فرانس برس "استقبلنا 27 جثة حتى الآن.. ما زلنا نتلقى المزيد منها".
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