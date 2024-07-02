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من داخل الطائرة
فيديو وصور

مطبات جوية شديدة تصيب 30 راكباً.. أحدهم علق بمكان الأمتعة بالطائرة

أعلنت شركة طيران أوروبا أن الطائرة كانت في رحلة من مدريد إلى مونتيفيديو عندما وقع الحادث في الجو

دبي - العربية.نت
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عاش ركاب طائرة "بوينغ 787-9 دريملاينر" لحظات من الرعب قبل أن تهبط طائرتهم اضطراريا في البرازيل بعد تعرضها لـمطبات جوية قوية، ما أدى إلى إصابة 30 شخصاً.

فقد أعلنت شركة طيران أوروبا أن الطائرة كانت في رحلة من مدريد إلى مونتيفيديو عندما وقع الحادث في الجو، وفق ما نقلت وسائل إعلام أجنبية.

المطبات كانت شديدة لدرجة أن أجزاء من سقف الطائرة انهارت وطار أحد الركاب وتعلق فوق مكان الأمتعة، وتم إنزاله لاحقاً بحسب ما أظهرت الفيديوهات المتداولة بعد الحادث والتي صورها الركاب.

تحويل الرحلة

وقالت الشركة الإسبانية على موقع "إكس"، (تويتر) سابقا، إن الرحلة UX045 تم تحويلها إلى مطار ناتال في شمال شرقي البرازيل في طريقها إلى عاصمة أوروغواي.

كما أضافت أن الركاب الذين أصيبوا بجروح "يحظون بالاهتمام".

مطبات جوية

بدوره أفاد متحدث باسم شركة طيران أوروبا بأن الطائرة، التي كان على متنها 325 راكبا، تعرضت لمطبات جوية فوق المحيط الأطلسي عندما كانت على وشك الوصول إلى الساحل البرازيلي.

من 2
(2 صور)

وهبطت الطائرة بشكل طبيعي وكان في استقبالها أسطول من سيارات الإسعاف.

فيما أشار مسؤولو المطار إلى أن بعض الركاب احتاجوا إلى مساعدة طبية، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى.

من 3
(3 صور)

30 مصاباً

وأوضح فريق طبي محلي لوسائل إعلام برازيلية أنهم عالجوا ما لا يقل عن 30 راكبا من جنسيات مختلفة، وتم نقل 10 منهم إلى المستشفى.

كذلك أضاف الفريق أن المرضى أصيبوا برؤوسهم أثناء الاضطرابات وعانوا من إصابات بما في ذلك كسور في الجمجمة وجروح في الوجه.

تأتي هذه الحادثة بعد أسابيع من تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية لاضطرابات شديدة فوق ميانمار، ما أدى إلى إصابة العشرات ووفاة رجل بريطاني.

يشار إلى أن الاضطرابات الشديدة نادرة، لكن الدراسات الحديثة أظهرت أن تغير المناخ يمكن أن يزيد من المخاطر.

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