مطبات جوية شديدة تصيب 30 راكباً.. أحدهم علق بمكان الأمتعة بالطائرة

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عاش ركاب طائرة "بوينغ 787-9 دريملاينر" لحظات من الرعب قبل أن تهبط طائرتهم اضطراريا في البرازيل بعد تعرضها لـمطبات جوية قوية، ما أدى إلى إصابة 30 شخصاً.

فقد أعلنت شركة طيران أوروبا أن الطائرة كانت في رحلة من مدريد إلى مونتيفيديو عندما وقع الحادث في الجو، وفق ما نقلت وسائل إعلام أجنبية.

المطبات كانت شديدة لدرجة أن أجزاء من سقف الطائرة انهارت وطار أحد الركاب وتعلق فوق مكان الأمتعة، وتم إنزاله لاحقاً بحسب ما أظهرت الفيديوهات المتداولة بعد الحادث والتي صورها الركاب.

لحظة إنزال راكب من داخل مقصورة الأمتعة داخل طائرة تابعة لشركة "إير أوروبا" هبطت اضطراريا في #البرازيل جراء تعرضها لمطبات هوائية قوية#العربية pic.twitter.com/Ylfe5FCgQi — العربية (@AlArabiya) July 2, 2024

تحويل الرحلة

وقالت الشركة الإسبانية على موقع "إكس"، (تويتر) سابقا، إن الرحلة UX045 تم تحويلها إلى مطار ناتال في شمال شرقي البرازيل في طريقها إلى عاصمة أوروغواي.

كما أضافت أن الركاب الذين أصيبوا بجروح "يحظون بالاهتمام".

Varios heridos en vuelo de Air Europa UX045 desde Madrid con destino a Montevideo. Debió aterrizar de emergencia en Natal, Brasil. Asisten bomberos y emergencias medicas. #aireuropa pic.twitter.com/MAQMziXIdV — Pichi Pastosa (@pichipastoso) July 1, 2024

مطبات جوية

بدوره أفاد متحدث باسم شركة طيران أوروبا بأن الطائرة، التي كان على متنها 325 راكبا، تعرضت لمطبات جوية فوق المحيط الأطلسي عندما كانت على وشك الوصول إلى الساحل البرازيلي.





وهبطت الطائرة بشكل طبيعي وكان في استقبالها أسطول من سيارات الإسعاف.

فيما أشار مسؤولو المطار إلى أن بعض الركاب احتاجوا إلى مساعدة طبية، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى.







30 مصاباً

وأوضح فريق طبي محلي لوسائل إعلام برازيلية أنهم عالجوا ما لا يقل عن 30 راكبا من جنسيات مختلفة، وتم نقل 10 منهم إلى المستشفى.

كذلك أضاف الفريق أن المرضى أصيبوا برؤوسهم أثناء الاضطرابات وعانوا من إصابات بما في ذلك كسور في الجمجمة وجروح في الوجه.

#INCIDENTE | Al menos 30 pasajeros resultaron heridos cuando el vuelo UX045 de Air Europa, un Boeing 787-9 que viajaba de Madrid a Montevideo, encontró severas turbulencias temprano esta mañana.

Tras el incidente, el vuelo fue desviado a Natal, Brasil, donde los heridos… pic.twitter.com/ksXFTxB49d — Aviación Guayaquil (@AviacionGYE) July 1, 2024

تأتي هذه الحادثة بعد أسابيع من تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية لاضطرابات شديدة فوق ميانمار، ما أدى إلى إصابة العشرات ووفاة رجل بريطاني.

يشار إلى أن الاضطرابات الشديدة نادرة، لكن الدراسات الحديثة أظهرت أن تغير المناخ يمكن أن يزيد من المخاطر.