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الدمية الشهيرة باربي تحتفل بعيد ميلادها الستين
الدمية الشهيرة باربي

أكثر من 180 دمية.. متحف في لندن ينظّم معرضاً لـ" باربي"

يضم المعرض راكبة الأمواج "سانسيت ماليبو باربي" التي حظيت بشعبية كبيرة في سبعينيات القرن العشرين، و"باربي ذات الشعر الطويل" التي طُرحت عام 1992، وتتميّز بشعرها الطويل وكانت النموذج الأكثر مبيعاً في العالم (10 ملايين نسخة)

لندن - (أ ف ب)
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يخصّص متحف "ديزاين ميوزيم" في لندن بدءاً من، الجمعة، معرضاً لباربي يضم أكثر من 180 دمية، من بينها تلك التي أمضت ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية عام 2022.

وبعد عام على النجاح الهائل الذي حققه فيلم "باربي" للمخرجة غريتا غيرويغ، والذي تولّت فيه الممثلة مارغو روبي دور الدمية الشهيرة، سيُقام في المتحف الواقع غرب لندن، معرض عن باربي يوضح تطوّر "الدمية الأشهر في العالم" منذ ابتكارها قبل 65 عاما.

مارغو روبي تجسّد دمية باربي بإطلالة من فيفيان ويستود خلال الترويج للفيلم
مارغو روبي تجسّد دمية باربي بإطلالة من فيفيان ويستود خلال الترويج للفيلم

ويبدأ المعرض بـ"باربي رقم 1"، وهو أول نموذج من الدمية ابتكرته عام 1959 شركة "ماتيل"، الشريكة في المعرض.

ويضم المعرض أيضاً راكبة الأمواج "سانسيت ماليبو باربي" التي حظيت بشعبية كبيرة في سبعينيات القرن العشرين، و"باربي ذات الشعر الطويل" التي طُرحت عام 1992، وتتميّز بشعرها الطويل وكانت النموذج الأكثر مبيعاً في العالم (10 ملايين نسخة).

إلى ذلك، يضم المعرض أول باربي سوداء وأول باربي من أصل لاتيني وأول باربي آسيوية، وأول دمية باربي مصابة بمتلازمة داون، وأول باربي على كرسي متحرّك، وغيرها من النماذج.

ويفخر المنظمون بأنهم يعرضون "دمية باربي الوحيدة التي ذهبت إلى الفضاء".

وصُمّمت هذه الدمية لتشبه الإيطالية سامانتا كريستوفوريتي، أول أوروبية تتولى قيادة محطة الفضاء الدولية. وقد اصطحبت الدمية معها إلى المحطة لستة أشهر عام 2022.

وسيتضمّن المعرض مقاطع فيديو لكريستوفوريتي وهي تطفو في الفضاء بجانب الدمية.

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وقالت أمينة المعرض، دانييل توم، في بيان، "يسعدنا أن نعرض دمية سامانتا للمرة الأولى منذ عودتها من محطة الفضاء الدولية في متحف ديزاين ميوزيم هذا الصيف".

وأوضح المتحف أنّ زوّار المعرض سيتمكّنون من معاينة "تأثير المصممين والمهندسين المعماريين - من فلورنس نول إلى فرانك غيري - على عالم باربي".

ويخصص المعرض قسمًا لكين، حبيب باربي، ولأختها الصغرى سكيبر.

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