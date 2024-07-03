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جريمة قتل (تعبيرية- آيستوك)
تعبيرية

جريمة تهز الأردن.. قتل "ست الحبايب" بـ40 طعنة ولاذ بالفرار

الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت": أحد الأشخاص أقدم على طعن والدته بواسطة أداة أثناء وجودهما داخل المنزل في محافظة الكرك جنوب الأردن

العربية.نت - محمد ساهر الطراونة
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عاش الشارع الأردني، ليلة الثلاثاء، لحظات صادمة بعد أن ارتكب شاب أردني جريمة قتل بحق والدته وأرداها قتيلة عبر 40 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها داخل منزلهما، بمحافظة الكرك جنوب الأردن.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت" إن أحد الأشخاص أقدم على طعن والدته بواسطة أداة أثناء وجودهما داخل المنزل في محافظة الكرك جنوب الأردن، حيث أُسعفت على إثرها إلى مستشفى الكرك الحكومي، وما لبثت أن فارقت الحياة، وبوشر التحقيق والبحث جار عن القاتل.

قوات الأمن الأردنية
قوات الأمن الأردنية

ووفق مصادر طبية فإن المتهم بقتل والدته أقدم على طعن والدته أكثر من 40 طعنة، مستعملاً "الموس" من دون معرفة دوافع الجريمة بعد، حيث تواصل السلطات الأردنية تحقيقاتها في الحادثة.

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وقررت مدعي عام محافظة الكرك مرام الأغوات تشكيل لجنة من الطب الشرعي بعضوية الدكتور إعوض الطراونة والدكتور كمال الحباشنة، والدكتور علاء البوات للكشف على الجثة، حيث أظهرت نتيجة التشريح إصابة المغدورة بـ40 طعنه معظمها اخترقت الصدر، وأخرى اخترقت البطن والعنق والظهر.

وتبين أن سبب الوفاة النزف الدموي بالتجويف الصدري والبطني الناتج عن تهتك القلب والرئتين والأمعاء.

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