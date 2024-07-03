رئيس وزراء هولندا يترك منصبه لرئيس المخابرات.. يغادر بدراجة هوائية

1 دقيقة للقراءة

أحدث رئيس الوزراء الهولندي السابق، مارك روته، زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر مغادرته منصبه الذي أضحى بعهدة ديك شوف.

وعلى مرآى الصحافيين ودع روته المكان واستقل درجاته الهوائية عابرا عشرات الحضور في الشارع.

من جهته أدى رئيس المخابرات الهولندي السابق ديك شوف، الاثنين، اليمين الدستورية كرئيس وزراء جديد للحكومة اليمينية في البلاد.

After the Netherlands swore in its new government, the Prime Minister of fourteen years left office on a bicycle.



With 35,000 kilometers of separated cycle tracks and 23.9 million bicycles, cycling is an integral part of everyday life in the Netherlands.



🎥 @MiesBee pic.twitter.com/XuvwTbbQE2 — Dutch Cycling Embassy (@Cycling_Embassy) July 2, 2024

وعقب نحو 223 يوما من فوز زعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز في الانتخابات التي أذهلت أوروبا والعالم، يتولى شوف المنصب خلفا لروته بعد 14 عاما في السلطة.

من المزمع أن يبدأ روته مهام منصبه الجديد في الأول من أكتوبر، عندما تنتهي فترة ولاية الأمين العام الحالي للناتو ينس ستولتنبرغ والتي استمرت 10 سنوات.