سر بالغسيل.. ملعقتان فقط لمناشف ولا أروع

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عادة ما تعرف الفنادق الراقية بنظافتها، إلا أن للمناشف الحظ الأكبر.

فقد شارك نيك شاكلوك، خبير الفراش والتنظيف، أسرارا للحفاظ على المناشف ناعمة لفترة طويلة باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.

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وأضاف أن السر يكمن في استخدام الخل الأبيض، ووفقًا لموقع "The Metro".

نصائح

وأوضح نيك أن الفنادق والمنتجعات تستخدم الخل الأبيض للحفاظ على المناشف ناعمة ونظيفة، يكفي إضافة كوبين أو ثلاثة من الخل الأبيض إلى الغسالة للتخلص من تراكم منعم الأقمشة والبكتيريا؛ ما يسهم في جعل المناشف ناعمة ومنعشة.

كما نصح دين ديفيز، عامل النظافة، أيضا بتقليل استخدام المنظفات وعدم استخدام منعم الأقمشة للحفاظ على نعومة المناشف.

يذكر أن غسل المناشف في درجات حرارة متوسطة وتجنب تحميل الغسالة بأكثر من اللازم يعتبر ضمانا لغسل صحيح ونتيجة أفضل.