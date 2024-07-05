جريمة أسرية جديدة في الأردن.. شاب يضرب شقيقته حتى الموت

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بعد الجريمة البشعة التي ارتكبها شاب بطعن والدته 40 طعنة في محافظة الكرك جنوبي الأردن، تكررت جريمة أسرية جديد وفي أقل من 24 ساعة بالأردن، بعد أن أقدم شاب على قتل شقيقته ضرباً.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت" إن بلاغاً ورد إلى مديرية الأمن العام بوفاة سيدة ثلاثينية داخل منزل ذويها في منطقة عين الباشا بمحافظة البلقاء، حيث تبيّن من خلال التحقيقات الأولية وجود علامات شدّة وعنف على جسدها نتيجة تعرّضها للضرب والتعنيف من قبل شقيقها.

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وجرى تحويل الجثّة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقيات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.

تهمة القتل العمد

وقالت مصادر قضائية لـ"العربية.نت" إنه من المتوقع أن يوجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، تهمة القتل العمد للشاب والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقاً حتى الموت.

وفي عام 2023، رصدت جمعية "معهد تضامن النساء الأردني" (تضامن) وقوع 27 جريمة داخل الأسرة في الأردن، نتج عنها 25 ضحية (16 أنثى و9 ذكور)، مع الإشارة إلى وجود 3 محاولات قتل نتج عنها 5 إصابات.

وقال المعهد إن حصيلة جرائم القتل الأسرية التي وقعت عام 2023، تم توثيقها في مرصد "تضامن" بناءً على تصريحات مديرية الأمن العام ووسائل الإعلام الأردنية المختلفة.