"فارس" لندن نادم بسبب والده.. سر بحياة كير ستارمر

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بعد انتصار تاريخي، عين ملك بريطانيا تشارلز الثالث رسمياً زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيساً للوزراء اليوم الجمعة خلال اجتماع في قصر باكينغهام.

فمن هو هذا الرجل الذي احتل عناوين الأخبار؟

عندما انتُخِب ستارمر لقيادة حزب العمال البريطاني في عام 2020، جاء انتخابه مباشرة بعد أن عانى الحزب من أسوأ هزيمة انتخابية عامة له منذ 85 عاما.

وجعل الرجل حينها هدف مهمته أن يصبح الحزب قابلاً للانتخاب مرة أخرى.

وبعد أربع سنوات، وبعد 14 عاما من الحكومات التي قادها حزب المحافظين المنافس، وصل ستارمر يوم الجمعة إلى مقر إقامة رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت لأول مرة بصفته الرجل الذي يتولى أعلى منصب في بريطانيا.

فقد فاز حزب العمال بـ 412 مقعدا من مقاعد مجلس العموم البريطاني البالغ عددها 650 مقعدًا.

فيما لم يحصل المحافظون إلا على 121 مقعدًا، وهو ما يمثل نزيفًا هائلاً للدعم للحزب الذي اكتسح الانتخابات الأخيرة في عام 2019.

واعترف رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك بالهزيمة في وقت مبكر من صباح الجمعة، قائلاً إن الناخبين أصدروا "حكما صادما" على حزب المحافظين الذي ينتمي إليه، وتوجه بسرعة إلى قصر باكنغهام وقدم استقالته إلى الملك تشارلز الثالث.

يفتقر الكاريزما

واجه ستارمر، البالغ من العمر 61 عاما، سنوات من الانتقادات بسبب افتقاره لـ"الكاريزما" وفق منتقديه، لكن مهمته المنهجية لإعادة حزب العمال إلى مركز السياسة البريطانية وتوسيع جاذبيته بين الناخبين أتت بثمارها.

كما استفاد ستارمر وحزب العمال، بلا منازع، من سنوات من الألم الاقتصادي والفوضى السياسية في ظل حكم المحافظين.

لقب الفارس

أظهر ستارمر المحامي السابق الذي حصل على لقب "فارس" لخدماته في مجال العدالة الجنائية، على مدار سنوات من الفوضى إدارة مملة تقريبا يبدو أنها أصبحت منارة للعودة المرحب بها إلى الوضع السياسي الطبيعي.

ونشأ المسؤول الجديد في بلدة صغيرة في ساري، خارج لندن مباشرة، حيث عملت والدته في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وهو نظام الرعاية الصحية العامة المجاني في بريطانيا.

فيما كان والده صانع أدوات، وهي حقيقة كررها ستارمر كثيرا أثناء الحملة الانتخابية.

وعانت والدته طوال حياتها من مرض ستيل، وهو نوع من التهاب المفاصل، وتوفيت بعد أسابيع قليلة فقط من انتخابه لأول مرة في البرلمان البريطاني في عام 2015.

أما والده فتوفي بعد ذلك بثلاث سنوات.

وعن العلاقة قال ستارمر إن علاقته بوالده كانت متوترة، وأن عدم إخباره أبدا "بأنه كان يحبه ويحترمه هو الشيء الوحيد الذي يندم عليه.

وكان ستارمر أول فرد في عائلته يلتحق بالجامعة، وبعد ذلك ساعد في إدارة مجلة يسارية تسمى البدائل الاشتراكية.

ثم أصبح محاميا، وترقى في الرتب حتى أصبح رئيساً للادعاء العام في عام 2008، وأدار خدمة الادعاء العام التابعة للحكومة البريطانية.

وحصل على لقب فارس في عام 2014، قبل عام من تحوله إلى السياسة.

وعلى الرغم من خلفيته المشروعة في التعامل مع الجرائم الخطيرة، لم ينجح ستارمر قط في التخلص من صورة السياسي الممل نسبيا، حتى إنه استغلها في بعض الأحيان، وفقا لقناة "آي تي ​​في" البريطانية.

411 مقعداً حتى الآن

يذكر أن حزب العمال كان حقق انتصاراً ساحقاً في الانتخابات التشريعية، أمس الخميس.

وأظهرت نتائج اقتراع نشرتها قنوات التلفزة البريطانية، أن حزب العمال (يسار وسط)، حصل على 411 مقعداً حتى الآن من أصل 650 مقعداً في مجلس العموم، متقدماً بفارق شاسع على المحافظين الذين ستنحصر حصتهم بـ120 مقعداً في أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين.