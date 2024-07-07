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الشرطة الأميركية في لويزفيل بولاية كنتاكي
أرشيفية

عيد ميلاد في أميركا يتحول إلى مذبحة.. مقتل 5 وثلاثة بحال الخطر

المشتبه به معروف لرواد حفل عيد الميلاد ومدان بارتكاب جريمة جنسية سابقة

العربية.نت
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تحول حفل عيد ميلاد في ولاية كنتاكي الأميركية إلى مذبحة، السبت، بعد حصول إطلاق نار ومقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخروين.

وبحسب ما أوردته شرطة فلورنسا فإن "الضباط استجابوا لنداء من منزل خاص في الساعة 2:51 صباحا بالتوقيت المحلي، وعندما اقتربوا من المكان، كانوا يسمعون إطلاق نار، ووجدوا هناك ضحيتين في الخارج".

وأضافت أن الضباط عثروا على العديد من الأشخاص المصابين داخل المنزل، وقاموا بالإسعافات الأولية لأكبر عدد ممكن منهم. وقال رواد الحفل للضباط "إن المشتبه به فر"، وأعطوهم وصفا للسيارة.

وأوضح رئيس الشرطة أن ضباطا آخرين دخلوا الحي ولاحقوا سيارة المشتبه به الذي فر من المكان.

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وقالت الشرطة إن مطاردة حصلت ولم تنته الا بعد أن دخلت سيارة المشتبه به في خندق خارج الطريق حيث عثر عليه مصابا بطلق ناري أطلقه على نفسه. وقالت الشرطة إنه نقل إلى مستشفى حيث أُعلن عن وفاته. وأضافت أن المشتبه به هو تشيس غارفي (21 عاما) من فلورنسا.

وتم نقل ثلاثة من الضحايا إلى مستشفى بحالة حرجة ولكنها مستقرة.

وبينت التحقيقات أن المشتبه به معروف لرواد حفل عيد الميلاد الذي أقيم بجوار مسبح المنزل، وقد حددوه للشرطة. وكان قد أدين بارتكاب جريمة جنسية سابقة.

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