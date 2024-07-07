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حرارة الصيف في السعودية
موجة حر وشيكة على معظم مناطق الخليج
التغير المناخي

موجة حر تتجاوز 50 درجة تضرب السعودية والكويت والعراق خلال أيام

ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس مع نهاية هذا الأسبوع في العراق والكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات

العربية.نت
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حذر "مركز طقس العرب" من موجة حر عنيفة تبدأ الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن درجات الحرارة قد ترتفع إلى 50 درجة مئوية في عدد من الدول العربية.

وقال المركز في نشرة تحذيرية إن التوقعات الجوية تشير إلى أن أجزاء عدة من شبه الجزيرة العربية ستتأثر بموجة حارة ترتفع معها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

وأشار "طقس العرب" إلى أنه من المتوقع أن يشتد المرتفع الجوي في طبقات الجو العالية على المنطقة تدريجياً مع نهاية هذا الأسبوع بالتزامن مع تعمق للمنخفض السطحي الحراري شرقي شبه الجزيرة العربية، وبالتالي سيؤدي إلى اشتداد الحر.

وتوقع "طقس" العرب أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس مع نهاية هذا الأسبوع في العراق والكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات، مع درجات حرارة أربعينية في غالبية المناطق.

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وأضاف أن التوقعات تشير إلى أنه قد يتم تسجيل 50 درجة مئوية في أنحاء عِدّة من العراق والكويت وشرقي السعودية.

وحذر مركز طقس العرب من هذا الارتفاع المتوقع على درجات الحرارة، منبها إلى عدم التعرض لأشعة الشمس طيلة ساعات النهار، ونصح بالإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات على مدار اليوم وحتى في ساعات الليل.

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