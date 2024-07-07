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من نيبال
من نيبال
كوارث طبيعية

11 قتيلاً و8 مفقودين في نيبال.. أمطار غزيرة وانهيارات أرضية

بثت وسائل إعلام محلية مشاهد لسكان يخوضون في المياه التي وصلت إلى الخصر وآخرين يستخدمون الدلاء لتفريغ المياه من المنازل

كاتمندو - رويترز
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قال مسؤولون في نيبال، الأحد، إن أمطارا غزيرة تسببت في وقوع انهيارات أرضية وسيول مما أسفر عن مقتل 11 على الأقل خلال 36 ساعة، كما أدى ذلك إلى إغلاق طرق رئيسية سريعة.

وذكر المتحدث باسم الشرطة أن 8 لا يزالون في عداد المفقودين، إما جرفتهم السيول أو دفنوا في الانهيارات الأرضية، بينما أصيب 12 بما يستدعي العلاج في المستشفيات.

وأضاف المتحدث أن "فرق الإنقاذ تحاول رفع آثار الانهيارات الأرضية وفتح الطرق"، مضيفا أن معدات ثقيلة تستخدم لإزالة الأنقاض.

من سيول نيبال
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  • من سيول نيبال
  • من سيول نيبال
  • من سيول نيبال
(3 صور)
من سيول نيبال
من سيول نيبال
من سيول نيبال
من سيول نيبال
من سيول نيبال
من سيول نيبال

وفي العاصمة كاتمندو المحاطة بالتلال، فاضت عدة أنهار عن ضفافها وغمرت المياه الطرق والعديد من المنازل.

وبثت وسائل إعلام محلية مشاهد لسكان يخوضون في المياه التي وصلت إلى الخصر وآخرين يستخدمون الدلاء لتفريغ المياه من المنازل.

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ولقي ما لا يقل عن 50 شخصا حتفهم في أنحاء نيبال جراء انهيارات أرضية وفيضانات وصواعق منذ منتصف يونيو عندما بدأت الأمطار الموسمية السنوية.

ويلقى المئات حتفهم كل عام جراء انهيارات أرضية وسيول متكررة الحدوث في نيبال ذات الطبيعة الجبلية خلال موسم الرياح والأمطار الموسمية الذي يبدأ عادة في منتصف يونيو ويستمر حتى منتصف سبتمبر.

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