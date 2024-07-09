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A drone view shows an area of the Atacama desert during a natural phenomenon known as 'Desierto Florido' (flowering desert), which fills the driest desert in the world with flowers and plants, near Copiapo, Atacama region, Chile, July 6, 2024. REUTERS/Rodrigo Gutierrez
ازهار شتوي مبكر في صحراء أتاكاما

أكثر الصحاري جفافاً على الأرض تزهر وتتلون بالأبيض والبنفسجي

ظاهرة "النينيو" أدت لإزهار مبكّر ونادر في صحراء أتاكاما في تشيلي

صحراء أتاكاما (تشيلي) - رويترز
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في صحراء أتاكاما، أكثر الصحاري جفافاً على كوكب الأرض، الواقعة في تشيلي، تزينت الكثبان الرملية بزهور بيضاء وبنفسجية في الأيام القليلة الماضية بعد أمطار مبكرة أحيت زهوراً في عز فصل شتاء نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

وتُوصف صحراء أتاكاما بأنها "الصحراء المزهرة" مع تفتح بذور وبصيلات مقاومة للطقس السيئ وتحوّلها إلى أزهار كل بضعة أعوام خلال فصل الربيع.

ازهار شتوي مبكر في صحراء أتاكاما
من 7
  • ازهار شتوي مبكر في صحراء أتاكاما
  • ازهار شتوي مبكر في صحراء أتاكاما
  • ازهار شتوي مبكر في صحراء أتاكاما
  • ازهار شتوي مبكر في صحراء أتاكاما
  • ازهار شتوي مبكر في صحراء أتاكاما
  • ازهار شتوي مبكر في صحراء أتاكاما
  • ازهار شتوي مبكر في صحراء أتاكاما
(7 صور)
ازهار شتوي مبكر في صحراء أتاكاما
ازهار شتوي مبكر في صحراء أتاكاما
ازهار شتوي مبكر في صحراء أتاكاما
ازهار شتوي مبكر في صحراء أتاكاما
ازهار شتوي مبكر في صحراء أتاكاما
ازهار شتوي مبكر في صحراء أتاكاما
ازهار شتوي مبكر في صحراء أتاكاما
ازهار شتوي مبكر في صحراء أتاكاما
ازهار شتوي مبكر في صحراء أتاكاما
ازهار شتوي مبكر في صحراء أتاكاما
ازهار شتوي مبكر في صحراء أتاكاما
ازهار شتوي مبكر في صحراء أتاكاما
ازهار شتوي مبكر في صحراء أتاكاما
ازهار شتوي مبكر في صحراء أتاكاما
مرصعان بالذهب وحاول الانتحار بهما.. بكم بيع مسدسا نابليون الثمينان؟ الأخيرة مرصعان بالذهب وحاول الانتحار بهما.. بكم بيع مسدسا نابليون الثمينان؟

لكن أمطاراً غزيرة في الآونة الأخيرة، سببها ظاهرة في الطقس معروفة باسم "النينيو"، جعلت الصحراء تزهر مبكراً.

وقال سيسار بيسارو رئيس قسم المحافظة على التنوع البيولوجي في المؤسسة الوطنية للغابات إن الإزهار الشتوي ليس كافياً بعد لتُعد الصحراء رسمياً أنها "صحراء مزهرة".

وأضاف بيسارو أن من المتوقع هطول مزيد من الأمطار على مدى الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى تفتح زهور في منطقة أوسع. وتابع: "في الوقت الحالي، علينا الانتظار".

وحدث الإزهار المبكر في أتاكاما آخر مرة في 2015.

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