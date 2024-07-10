زفاف "عريس القرن" يعطل حركة المرور في مومباي.. لأربعة أيام

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لا يزال "زفاف القرن" الذي امتد لعدة أشهر حديث الجميع في الهند وحول العالم بكل تفاصيله، وبعد أيام قليلة تشهد مدينة مومباي الهندية حفل زفاف نجل موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، وهو حدث ضخم سيوقف فعليا حركة المرور في جزء رئيسي من المدينة على مدى أربعة أيام من الاحتفالات الفخمة بحضور مشاهير ونخبة من رجال الأعمال والسياسيين.

ويتوج حفل زفاف أنانت أمباني، البالغ من العمر 29 عاما وهو الابن الأصغر للملياردير، وصديقته منذ فترة طويلة راديكا ميرشانت (29 عاما)، سلسلة من الاحتفالات الفخمة التي أقيمت على مدار العام.

وتقول الشرطة إن هذا الزفاف الضخم يعتبر "حدثا عاما" بسبب الحضور المتوقع لشخصيات مهمة من الهند والعالم.

وسيقتصر العبور في الطرق القريبة من مكان حفل الزفاف، في مركز جيو العالمي للمؤتمرات المملوك لمجموعة ريلاينس في المنطقة التجارية المركزية في مومباي، على المركبات والسيارات المرتبطة بالزفاف بين الساعة الواحدة ظهرا ومنتصف الليل في الفترة من 12 إلى 15 يوليو تموز، وهي ترتيبات أثارت حفيظة سكان المنطقة.

والتزم المنظمون الصمت بشأن من سيحضر لكن من المتوقع أن يكون حدثا مليئا بنجوم المجتمع.

وفي الأسبوع الماضي، أحيا جاستن بيبر حفلا أمام مئات الضيوف في حفل موسيقي خاص قبل الزفاف.

كما التقط نجم موسيقى البوب الكندي الصور مع العروسين.

وفي مارس آذار، غنت ريانا في احتفالات منفصلة قبل الزفاف استمرت ثلاثة أيام في ولاية جوجارات غرب البلاد.

وحضر تلك الفعاليات بيل غيتس ومارك زوكربيرغ من بين 1200 ضيف.

وفي شهر مايو أيار، نظمت عائلة أمباني رحلة بحرية أوروبية فاخرة قبل الزفاف بحضور 800 ضيف منهم نجوم من بوليوود ومن لاعبي الكريكيت.

من هو موكيش أمباني؟

موكيش أمباني 66 عاماً، هو حالياً عاشر أغنى رجل في العالم بثروة صافية تبلغ 115 مليار دولار، وفقاً لمجلة "فوربس"، وهو أيضاً أغنى شخص في آسيا.

وأصبح أمباني الشخص الحادي عشر في العالم الذي تبلغ ثروته 12 رقماً أو أكثر في عام 2021، بعد زيادة ثروته بمقدار 23.8 مليار دولار في ذلك العام.

وهو رئيس مجلس إدارة شركة "ريلاينس إندستريز" (Reliance Industries)، التي ورثها عن والده في عام 2005، ووسع أنشطته التجارية في مجال الطاقة لتشمل البيع بالتجزئة والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، التي ربحت 27 مليار دولار عام 2020.