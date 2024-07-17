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فرقة الروك الأميركية "تينيشيوس دي" Tenacious D
ترامب

بسبب ترامب.. فرقة روك أميركية تلغي جولتها الفنية

بعد كلام مثير للجدل أدلى به على المسرح أحد مغنيَي "تينيشيوس دي" في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس السابق نهاية الأسبوع الفائت

العربية.نت، وكالات
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ألغت فرقة الروك الأميركية "تينيشيوس دي" Tenacious D الحفلات المتبقية ضمن جولتها بعد كلام مثير للجدل أدلى به على المسرح أحد مغنيَيها في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب نهاية الأسبوع الفائت.

وكان مغنيا الفرقة يحييان حفلة في سيدني خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما قدّم المغني والممثل الأميركي جاك بلاك لشريكه كايل غاس قالب حلوى بمناسبة عيد مولده وطلب منه أن يتمنى شيئاً، فما كان من كايل غاس إلاّ أن أجاب: "لا تفوّتوا ترامب في المرة المقبلة".

وانتشر على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر فيه غاس وهو يدلي بهذا التعليق.

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وكتب جاك بلاك عبر "إنستغرام" الثلاثاء: "لقد فوجئت بما قيل خلال العرض الأحد، لن أتغاضى إطلاقاً عن خطاب الكراهية أو أشجع العنف السياسي بأي شكل من الأشكال".

وأضاف: "بعد دراسة متأنية، لا أعتقد أن من المناسب لـTenacious D مواصلة جولتها، وكل المشاريع الإبداعية المستقبلية معلقة"، شاكراً المعجبين.

كذلك أعلن كايل غاس اعتذاره قائلا إنه ارتجل هذه النكتة "غير اللائقة والخطيرة جداً، وهو خطأ فادح".

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