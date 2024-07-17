كلبة "بولدوغ" بمنصة المؤتمر الجمهوري.. تتوقع الفوز باكتساح

1 دقيقة للقراءة

ألقى حاكم ولاية فرجينيا الغربية جيم جاستيس خطابه في الليلة الثانية من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إلى جانب كلبته من سلالة "بولدوغ".

ووسط حشد من الهتافات، اعتلى جاستيس المسرح وهو الذي يرشح نفسه لمقعد السيناتور الديموقراطي المتقاعد جو مانشين.

وزعم الحاكم أن الكلبة، التي أسعدت الجماهير بالفعل بينما كانت تجلس على كرسي بجوار الحاكم، يمكنها أيضًا التنبؤ بالمستقبل.

وأضاف: "لقد حصلت بيبي دوغ على تنبؤ للجميع هنا. وتقول بيبي دوغ إننا سنحتفظ بمجلس النواب، أي بالأغلبية في المجلس"، ما أثار موجة من التصفيق.

وأضاف: "سوف نقلب مجلس الشيوخ الأميركي وسننتخب بأغلبية ساحقة دونالد ترامب وجي دي فانس في نوفمبر".

ثم قال الحاكم إن كلبته، التي أصبحت من المشاهير في ولاية فرجينيا الغربية خلال فترة ولايته كحاكم، "تعرف سبب فوزنا، والإجابة هي شيء واحد: لأننا نستحق ذلك".

ورافقت الكلبة "بيبي دوغ" Babydog أيضًا القاضي عندما قدم الأوراق في وقت سابق من هذا العام للظهور على بطاقة الاقتراع لمجلس الشيوخ الأميركي في ولاية فرجينيا الغربية.