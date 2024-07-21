مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
تعبيرية - آيستوك
خاص

الأردن.. سوري يقتل شقيقيه وينتحر بالقفز من أعلى جسر بعمّان

جرى الكشف عن مسرح الجريمة وإخلاء الجثتين وإسعاف المصاب.. وما زالت التحقيقات جارية

العربية.نت - محمد ساهر الطراونة
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

استيقظ سكان العاصمة الأردنية عمّان، على جريمة بشعة بعد أن أقدم أحد الأشخاص الذي يحمل الجنسية السورية على قتل شقيقيه، ومن ثم أنهى حياته بالقفز من أعلى جسر عبدون وسط العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت" إنّ بلاغا ورد صباح اليوم لمديرية شرطة جنوب عمان، بقيام شخص من جنسية عربية (سوري الجنسية) بقتل اثنين من أشقائه بواسطة أداة حادة فيما أصاب الثالث بإصابات خطرة وغادر المنزل لجهة غير معلومة.

الشرطة الأردنية
الشرطة الأردنية
مادة اعلانية

أنهى حياته

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه جرى الكشف عن مسرح الجريمة وإخلاء الجثتين وإسعاف المصاب، وبالتزامن مع ذلك ورد بلاغ عن قيام أحد الأشخاص بالانتحار بعد أن ألقى نفسه من أعلى جسر عبدون، حيث تم التحرك إلى المكان وتبيّن بعد الكشف عن الجثة أنه ذات الشخص الذي قام بارتكاب جريمة القتل بحق شقيقيه وما زالت التحقيقات جارية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
تحرسه قوات النخبة.. ما طبيعة المكان الذي اغتيل فيه إسماعيل هنية؟ تحرسه قوات النخبة.. ما طبيعة المكان الذي اغتيل فيه إسماعيل هنية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط