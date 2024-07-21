الأردن.. سوري يقتل شقيقيه وينتحر بالقفز من أعلى جسر بعمّان

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استيقظ سكان العاصمة الأردنية عمّان، على جريمة بشعة بعد أن أقدم أحد الأشخاص الذي يحمل الجنسية السورية على قتل شقيقيه، ومن ثم أنهى حياته بالقفز من أعلى جسر عبدون وسط العاصمة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت" إنّ بلاغا ورد صباح اليوم لمديرية شرطة جنوب عمان، بقيام شخص من جنسية عربية (سوري الجنسية) بقتل اثنين من أشقائه بواسطة أداة حادة فيما أصاب الثالث بإصابات خطرة وغادر المنزل لجهة غير معلومة.
أنهى حياته
وأضاف الناطق الإعلامي أنّه جرى الكشف عن مسرح الجريمة وإخلاء الجثتين وإسعاف المصاب، وبالتزامن مع ذلك ورد بلاغ عن قيام أحد الأشخاص بالانتحار بعد أن ألقى نفسه من أعلى جسر عبدون، حيث تم التحرك إلى المكان وتبيّن بعد الكشف عن الجثة أنه ذات الشخص الذي قام بارتكاب جريمة القتل بحق شقيقيه وما زالت التحقيقات جارية.
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