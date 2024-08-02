أنانت أمباني يتجول في باريس.. "وزنه الزائد" يشغل التواصل

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بعد أيام من حفل زفاف نجله أنانت أمباني على راديكا ميرشانت، الذي أقيم منتصف شهر يوليو/تموز الماضي، سافرت عائلة الملياردير الهندي وثاني أغنى رجل في قارة آسيا، موكيش أمباني، إلى فرنسا لحضور أولمبياد باريس 2024.

وشوهد الزوجان أنانت وراديكا، وهما يتجولان في شوارع باريس، حيث رصدتهما عدسات الباباراتزي في أثناء خروجهما من الفندق الذي يقيمان به، وزيارتهما لمتجر العلامة التجارية العالمية Hermes.

كما يُظهر مقطع فيديو آخر الأب موكيش أمباني بصحبة ابنته إيشا أمباني بالعاصمة باريس، حيث ذهبت عائلة أمباني لدعم مشاركي الرياضة الهندية في أولمبياد باريس 2024.

في المقابل، تفاعل عدد كبير مع الفيديو الذي حقق أكثر من 2 مليون "لايك"، وكتب البعض أن السعادة لا تبدو واضحة على الثنائي، وعلق آخرون حول صحة العريس الثري الذي يعاني من الوزن الزائد معبرين عن تعاطفهم معه مشيرين إلى أن "المال لا يشتري الصحة".

فيما أوضح نشطاء أن أنانت يعاني من الوزن الزائد منذ الصغر وسبق وتحدث عن الموضوع حتى في احتفالات زفافه.

يشار إلى أن الإبن الأصغر للملياردير موكيش أمباني كان يعاني من الربو الشديد ويتناول أدوية الربو والكورتيزون منذ صغره.

وقبل 10 سنوات بدأ أنانت تطبيق نظام غذائي صحي يهدف لإنقاص الوزن واستطاع أن يفقد 108 كيلوغرام، ووصل وزنه وقتها إلى 88 كيلوغرام ، ليعود ويكتسب الوزن مرة ثانية في 2020 مع أزمة كورونا.

يذكر أن حفل زفاف الابن الأصغر لأغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني، أصبح علامة فارقة في عالم الحفلات الباذخة مع الإعلان عن تكلفة الحفل، والتي بلغت 600 مليون دولار واستمر لمدة 7 أشهر.

ويُصنَّف موكيش أمباني، 66 عاما، باعتباره تاسع أغنى شخص على مستوى العالم، بثروة صافية تبلغ 116 مليار دولار، وفقا لمجلة "فوربس".