ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية للمركزي الإماراتي إلى 168.76 مليار دولار

كشف بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي 3.7% على أساس شهري لتصل إلى ما يعادل 619.85 مليار درهم (168.76 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 597.72 مليار درهم في الشهر السابق عليه.

ووفقا للبيانات، سجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 392.68 مليار درهم (106.9 مليار دولار) مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، بارتفاع نسبته 7% تقريبا على أساس شهري مقارنة مع 367.03 مليار درهم (100 مليار دولار) مع نهاية أكتوبر/تشرين الأول، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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وبلغت حيازة مصرف الإمارات المركزي من الأوراق المالية الأجنبية 167.59 مليار درهم في نوفمبر/تشرين الثاني ارتفاعا من 166.27 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضحت البيانات أن الأصول الأجنبية الأخرى بلغت 59.58 مليار درهم في نوفمبر تشرين الثاني، بتراجع شهري بلغ 7.5% مقارنة مع 64.42 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول.

ولفت المصرف المركزي إلى أن بيانات الأصول الأجنبية لا تتضمن شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي وأن البيانات أولية قابلة للتعديل.