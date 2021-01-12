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الصحة العالمية: لا تتفاءلوا..ما من مناعة قطيع هذا العام

لقاحات كورونا
لقاحات ضد كورونا

الصحة العالمية: لا تتفاءلوا..ما من مناعة قطيع هذا العام

منظمة الصحة: العلماء نجحوا ضد فيروس جديد كليّاً

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دبي - العربية.نت

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على الرغم من الأجواء المتفائلة التي يعيشها العالم مع بدء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في أكثر من بلد، إلا أن منظمة الصحة العالمية، أطلقت تنبيهاً قبل ساعات، إلى أن المناعة الجماعية ضد كوفيد-19 لن تتأمن هذا العام.

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في التفاصيل، كشفت المسؤولة العلمية في المنظمة، سمية سواميناثان، من جنيف، الاثنين، عن أن العالم لن يصل للمناعة الجماعية هذا العام 2021، مشددة على أهمية مواصلة تطبيق إجراءات الحماية مثل التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي ووضع الكمامة للسيطرة على الوباء.

وأشادت سواميناثان بالتقدم الكبير الذي أحرزه العلماء الذين نجحوا في تطوير ليس واحدا بل عدة لقاحات آمنة وفعالة ضد فيروس جديد تماماً في أقل من عام.

اصبروا.. نحتاج وقتاً

وعلى الرغم من الإشادة، فإن المسؤولة شددت على أن طرح اللقاحات على العامة يستغرق بعض الوقت، منوهة إلى أن توسيع نطاق إنتاج الجرعات يستغرق وقتاً ليس فقط بالملايين بل بالمليارات، داعية الناس إلى التحلي بالصبر قليلاً.

كورونا - تعبيرية
كورونا - تعبيرية

وشددت سواميناثان على أن اللقاحات ستصل في نهاية المطاف، وستنقل إلى جميع البلدان، مضيفة: "لكن في غضون ذلك، يجب ألا ننسى أن هناك إجراءات ناجعة".

وأشارت إلى أنه ستكون هناك حاجة لمواصلة اتخاذ تدابير الصحة العامة وتلك الاجتماعية التي تهدف إلى وقف انتقال العدوى لبقية هذا العام على الأقل.

عن كورونا
عن كورونا

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد كان قد احتفل بعيد ميلاده الأول قبل أيام، حيث مضى عام كامل على أول وفاة معلنة بالوباء، الذي اقترب من إصابة 100 مليون حول العالم دون حل جزري نهائي ينهي الأزمة.

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