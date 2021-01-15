أول عملية زرع مزدوجة لذراعين وكتفين لرجل مبتور في العالم

أصبح رجل أيسلندي، الأربعاء، أول مريض تُزرع له كتفان وذراعان خلال عملية جراحية في ليون (شرق فرنسا)، على ما أفادت مؤسسة "أوسبيس سيفيل دو ليون"، اليوم الجمعة.

واستغرقت عملية "الزرع المزدوجة" التي أجريت في مستشفى "إدوار إيريو" 15 ساعة و"تطلبت حشد عدد من الفرق الطبية والتمريضية العامة والخاصة"، وفق ما أوضح المركز في بيان.

المستشفى حيث تمت العملية المستشفى حيث تمت العملية

وأكد ناطق باسم المؤسسة لوكالة "فرانس برس" أن المريض الأيسلندي الجنسية كان في حالة مستقرة صباح الجمعة. وأضاف أن "هذه العملية هي بحسب علمنا الأولى من نوعها عالمياً، إذ إن عمليات زرع الذراع السابقة لم تشمل الكتفين".

وأشار عدد من تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن ذراعَي المريض البالغ من العمر 48 عاماً بترتا عندما كان في الـ26 من عمره بعد تعرضه للصعق بالكهرباء على خط توتر عالٍ.

وفي العام 1998، شهدت ليون أيضاً أول عملية زرع يد أجراها فريق البروفيسور جان ميشال دوبرنار الذي عاد وأجرى في يناير عام 2000 عملية زرع أخرى لليدين والجزء السفلي من الساعد.

أما أول عملية زرع في العالم للذراعين معاً فكانت في يوليو 2008 في ألمانيا، وأجريت لمزارع بُترت ذراعاه بعد حادث تعرض له خلال عمله.