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فاوتشي يحذر من "تحورات مقلقة" لفيروس كورونا

Dr. Anthony Fauci, Director, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, during a House Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis hearing in Washington, Sept 23, 2020. (AFP)
أنتوني فاوتشي
فيروس كورونا

فاوتشي يحذر من "تحورات مقلقة" لفيروس كورونا

قال إن بعض التحورات قد تجعل الفيروس أكثر شدة أو ربما لا تنفع معه اللقاحات

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العربية.نت

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توقع أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأميركية، بدء ظهور نتائج إيجابية في أميركا بشأن مكافحة كورونا بحلول أبريل القادم. وقال إنه مع مرور الوقت سيتم توفير المزيد من اللقاحات، وسيتم تأمينها للجميع.

وفي لقاء تلفزيوني، وحول السلالات المتحورة، قال فاوتشي، إن هناك تحورات مقلقة جديدة قد تطرأ على فيروس كورونا، مبديا تخوفه من عدم التمكن من استقصاء هذا التحور.

وأضاف فاوتشي: "السلالات المتحورة المقلقة لم تحدث بعد. نحن نعرف ما حدث في جنوب إفريقيا ولدينا القدرة على التجاوب معها باللقاح المناسب، وهناك أيضا السلالة الموجودة ومنتشرة في بريطانيا وكاليفورنيا".

وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية أكثر الدول تضرراً بالفيروس حول العالم، حيث سجل إجمالي الوفيات 433,521، فيما عدد الإصابات المؤكدة 25,828,880.

تعبيرية
تعبيرية

كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأميركية قال "إنه فيروس يتحور بشكل كبير ولكن ليس كل تحور قادرا على أن يكون أسوأ، إلا أن بعض التحورات قد تجعل الفيروس أكثر شدة أو ربما لا تنفع معه اللقاحات".

وأضاف فاوتشي: "ما يقلقني هو أن يتحور الفيروس بشكل لا نستطيع استقصاءه. هذه التكنولوجيا المتقدمة التي نستخدمها يمكن أن تعالج أي تحور. علينا أن نستبق الأمور ونتخلص من هذه الجائحة كي لا يكون هناك تكرار لها، وعندما نسيطر على الجائحة في الولايات المتحدة عندها لا نقلق بهذا الشأن".

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يأتي ذلك فيما قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها وزعت 49.2 مليون جرعة لقاح واق من فيروس كورونا أعطت منها 27.9 مليون جرعة حتى صباح الجمعة.

وأضافت المراكز أنها وزعت نوعين من اللقاحات هما فايزر-بيونتيك ومودرنا.

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يربو على 101.74 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و195,520.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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