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نتحدث عن كارثة.. 4000 سلالة متحورة من كورونا تجوب العالم

لقاح كورونا
لقاح كورونا "تعبيرية"

نتحدث عن كارثة.. 4000 سلالة متحورة من كورونا تجوب العالم

الشركات المصنعة للقاحات اتجهت لتحسين منتجاتها والتأكد من جاهزيتها ضد أي سلالة

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دبي - العربية.نت

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لم تلبث الدول أن تتفاءل خيراً باللقاحات الأخيرة المعلن عنها ضد فيروس كورونا المستجد وبدء عمليات التلقيح حتى لجأ الوباء للمراوغة والتحور.

أخبار مبشرة عن فعالية لقاح اقتصاد لقاح كورونا أخبار مبشرة عن فعالية لقاح "فايزر" ضد سلالة كورونا المتحورة

وأمام هذا الوضع، اتجهت شركات اللقاحات بينها فايزر، وأسترازينيكا، لتحسين منتجاتهم، وذلك بحسب ما أفاد به وزير بريطاني، الخميس.

إلا أن الخبر الصاعق الذي أعلن عنه الوزير المسؤول عن توزيع اللقاحات في المملكة المتحدة، ناظم الزهاوي، هو أن هناك حاليا نحو 4000 سلالة متحورة من الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 في أنحاء العالم، مشيراً إلى أنه وأمام هذا الوضع لجأت الشركات لتحسين منتجاتها في محاولة منها لدرء الخطر القادم.

هل اللقاح فعّال؟!

وأضاف الزهاوي، أنه من غير المرجح بشدة ألا يكون اللقاح الحالي فعالا مع السلالات المتحورة سواء في مقاطعة كنت أو مع سلالات أخرى لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأعراض الشديدة والعلاج في المستشفيات، بحسب تعبيره.

لقاح سينوفاك
2 صور لقاح سينوفاك
2 صور
لقاح سينوفاك
لقاح سينوفاك
فايزر-بايونتيك - فرانس برس
فايزر-بايونتيك - فرانس برس

ولفت إلى أن جميع الشركات المصنعة، فايزر-بيونتيك ومودرنا وأكسفورد-أسترا زينيكا وغيرها تبحث كيفية تحسين لقاحاتها للتأكد من أننا جاهزون لأي سلالة.

كما ختم لقاءه الإعلامي قائلاً: "هناك حوالي 4000 نوع مختلف من كوفيد حول العالم حاليا".

في هذه الحالة يخرج كورونا من السباق

يشار إلى أن الصحة البريطانية كانت أعلنت قبل فترة، فاعلية لقاح فايزر ضد سلالة جنوب إفريقيا المتحورة.

لقاح موديرنا - فرانس برس
لقاح موديرنا - فرانس برس

كما أكدت شركتا جونسون أند جونسون ونوفافاكس عن نتائج إيجابية للقاحهما أيضاً.

يذكر أن جميع اللقاحات من شركة فايزر وشريكتها بيونتيك، والآخر من موديرنا، وأسترازينيكا، وتلك الموجودة في الصين وروسيا، تجاوزت مستوى الفعالية البالغ 50% الذي حدده المنظمون الأميركيون للحصول على إذن الإنتاج.

وفي حال تمكنت اللقاحات من منع انتشار كافٍ، على نطاق واسع، فسيكون من الصعب على الفيروس التنافس، وفي النهاية سيخرج من السباق.

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