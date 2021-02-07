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بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

لقاح كورونا
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لقاح كورونا

بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

الوزير البريطاني المسؤول عن نشر اللقاح في بريطانيا ناظم الزهاوي: لندن ليس لديها أي نية لاستخراج جوازات سفر للقاح كورونا

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العربية.نت

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في تصريح للوزير البريطاني المسؤول عن نشر اللقاح في بريطانيا، ناظم الزهاوي، قال إن المملكة المتحدة ليس لديها أي نية لاستخراج جوازات سفر للقاح كورونا، موضحا أن اللقاح ما زال غير إلزامي في بريطانيا، ومرجحاً أن يصبح لقاح كوفيد-19 سنويا، مثل الأنفلونزا الموسمية.

وأضاف الزهاوي: "هناك عدة أسباب لعدم منحنا جوازات سفر اللقاح. اللقاحات ليست إلزامية في هذا البلد. كما قال بوريس جونوس للبرلمان، فهذه ليست الطريقة التي نفعل بها الأشياء في المملكة المتحدة. نحن نقر بالأمور من خلال التنسيق، ما زلنا لا نعرف ما هو تأثير اللقاحات على التنقل".

الوزير البريطاني ناظم الزهاوي
الوزير البريطاني ناظم الزهاوي

وأضاف أن "جواز سفر للقاح سيكون تمييزيا. بالطبع لديك دليل على تلقيك اللقاح من قبل طبيبك. وإذا طلبت جهات أخرى تقديم دليل على ذلك. فهذا الأمر يعود إلى تلك البلدان. لقد أعطينا الجرعة الأولى لـ 11.5 مليون شخص. وليس لدينا أي خطة لاستخدام جواز سفر لقاح".

كما أكد الوزير البريطاني في تصريحه أنه من المحتمل جدًا الحصول على جرعة معززة وتطعيمات سنوية للقاح كوفيد-19 في بريطانيا لمواجهة الفيروس المتحور.

تعبيرية
تعبيرية

الزهاوي أضاف: "نرى كثيرا على الأرجح تعزيزا سنويا للقاح أو تعزيزا في الخريف للقاح ثم تعزيزا سنويا، وهي الطريقة التي نتعامل بها مع لقاحات الإنفلونزا، أنت تنظر إلى نوع متغير من الفيروس ينتشر حول العالم، أنت تنتج بسرعة نوعا مختلفا من اللقاح ومن ثم تبدأ في تطعيم وحماية الأمة".

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وأودى فيروس كورونا بحياة مليونين و310 آلاف و234 شخصا على الأقل في العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر 2019، بحسب حصيلة أعدتها "فرانس برس"، الأحد، استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من 105 ملايين و750 ألفا و940 إصابة بالفيروس، بينما تعافى 64 مليونا و417 ألفا و600 شخص على الأقل.

وتستند هذه الأرقام إلى الأعداد اليومية التي توفرها السلطات الصحية لكل بلد، وتستثني عمليات إعادة التقييم التي تجريها لاحقا هيئات إحصاء، كما حصل في روسيا وإسبانيا وبريطانيا.

وتم السبت، تسجيل 11728 وفاة و427,072 إصابة جديدة في العالم.

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