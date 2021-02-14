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مخاوف "المتحور" تأكدت.. الأكثر فتكاً على الإطلاق!

سلالة كورونا المتحور
سلالة كورونا المتحور

مخاوف "المتحور" تأكدت.. الأكثر فتكاً على الإطلاق!

الدراسة البريطانية: أسباب ارتفاع معدل الوفيات ليست واضحة تماماً

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دبي - العربية.نت

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في وقت بات فيه "المتحور" شبحاً يخيف العالم، أكدت دراسة جديدة كل المخاوف، واعترفت بأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا، والمعروف باسم B.1.1.7.، والتي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، أكثر قابلية للانتقال بنسبة 30 إلى 70% من السلالة القديمة، وأنها الأكثر فتكا بسبب ارتفاع عدد الأشخاص الذين يصابون بها.

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في التفاصيل، كشفت الدراسة التي أجراها علماء بريطانيون، ونقلتها صحيفة نيويورك تايمز، أن السلالة الجديدة تزيد عدد حالات الإصابة الخطيرة التي تحتاج الدخول إلى المستشفى وعدد الوفيات، مقارنة بالسلالة الأصلية للفيروس.

بعض الأدلة

وأكد العلماء أن سبب ارتفاع معدل الوفيات ليست واضحة تماماً، لكن تشير بعض الأدلة إلى أن الأشخاص المصابين بالمتغير قد يكون لديهم حمولات فيروسية أعلى.

بدورهم، أفاد مستشارون علميون للحكومة البريطانية يوم السبت، بأن النتائج الجديدة كشفت عن مخاطر قيام الدول بتخفيف قيود وإجراءات الإغلاق.

فيما قدر العلماء مؤخراً أن المتغير قد انتشر إلى 82 دولة على الأقل، ويتم نقله بنسبة 35 إلى 45 في المائة بسهولة أكبر من المتغيرات الأخرى في الولايات المتحدة. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن هذه السلالة الجديدة قد تكون الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة هناك بحلول شهر مارس.

عن كورونا
عن كورونا

في سياق متصل، ذكر نيل فيرغسون، عالم الأوبئة والمستشار العلمي للحكومة البريطانية، في مقابلة يوم السبت، أن الصورة العامة هي ما يشبه زيادة 40 إلى 60% في مخاطر دخول المستشفى، وخطر الوفاة.

من جهتها، اعتقدت موغ سيفيك، خبير الأمراض المعدية في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا والمستشار العلمي للحكومة البريطانية أن هذه النتائج ربما تكون حقيقية، على الرغم من استمرار وجود العديد من الأمور التي نحتاج إلى فهم أسبابها.

ستكتسح العالم!

يذكر أن رئيسة برنامج المراقبة الجينية في بريطانيا كانت توقعت قبل أيام، أن تصبح سلالة فيروس كورونا التي تم العثور عليها لأول مرة في مقاطعة كينت البريطانية السلالة الأكثر انتشارا في العالم.

سلالة كورونا المتحور
سلالة كورونا المتحور

وقالت شارون بيكوك، لبي بي سي، إن النسخة الجديدة "اجتاحت البلاد وستجتاح العالم على الأرجح"، مضيفة أن العمل على تنظيم تسلسل تحورات الفيروس قد يكون مطلوبا، لمدة 10 سنوات على الأقل.

يذكر أن السلالة المتحورة من الفيروس التي ظهرت في مقاطعة كينت البريطانية كانت اكتشفت بالفعل في أكثر من 50 دولة حتى الآن.

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