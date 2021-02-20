تحت اسم "كوفيفاك".. روسيا تقر ثالث لقاح مضاد لكورونا

أقرت روسيا، السبت، لقاحاً ثالثاً للوقاية من فيروس كورونا للاستخدام المحلي، وفق ما أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

وقال ميشوستين في كلمة عبر شاشة التلفزيون الرسمي إن أول 120 ألف جرعة من اللقاح، الذي أُطلق عليه اسم "كوفيفاك" وينتجه مركز تشوماكوف في مدينة سان بطرسبرغ، ستُطرح للاستخدام المحلي في مارس.

من جهته، أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن التجارب السريرية على لقاح "كوفيفاك" أثبتت نجاعته وسلامة استخدامه ضد كورونا.

بدوره أفاد مركز "تشوماكوف" العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، بأنه من المقرر أن تنطلق تجارب لقاح "كوفيفاك" على الأطفال وكبار السن في أبريل المقبل.

الثالث من نوعه

يشار إلى أن لقاح "كوفيفاك" يعد الثالث من نوعه الذي أنتجته مراكز روسية. وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا يوم 11 أغسطس العام الماضي، وهو لقاح "سبوتنيك V". وفي أكتوبر الماضي، تم تسجيل "Epivakkorona"- ثاني لقاح روسي ضد كورونا.

يذكر أن روسيا سجلت 12953 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينها 1623 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع الإجمالي إلى أربعة ملايين و151984. كما سجلت السلطات 480 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الرسمي للوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 82876.