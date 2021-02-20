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روسيا تسجل أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور AH5N8

من روسيا (أرشيفية من فرانس برس)

روسيا تسجل أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور AH5N8

رئيسة الهيئة الاتحادية الروسية لحقوق المستهلك: الحالة انتقلت من الطيور وما من شيء يشير إلى انتقال العدوى بين البشر حتى الآن

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دبي - العربية.نت

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سجلت روسيا أول إصابة بشرية بسلالة AH5N8 من فيروس إنفلونزا الطيور، وأبلغت منظمة الصحة العالمية بذلك، وفق ما أعلنت رئيسة الهيئة الاتحادية الروسية لحقوق المستهلك، آنا بوبوفا، السبت.

وصرحت بوبوفا على تلفزيون روسيا 24 الرسمي أن "موسكو أبلغت منظمة الصحة العالمية بهذه الحالة قبل أيام، بمجرد أن تأكدنا تماماً من نتائجنا".

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كما أوضحت أن الحالة انتقلت من الطيور وما من شيء يشير إلى انتقال العدوى بين البشر حتى الآن.

إلى ذلك أضافت أن 7 عمال في مصنع للدواجن بجنوب البلاد أصيبوا بسلالة AH5N8 عندما ظهر المرض في المصنع في ديسمبر، مؤكدة أنهم بصحة جيدة الآن.

من موسكو (أرشيفية من فرانس برس)
من موسكو (أرشيفية من فرانس برس)

من جهتها، لم ترد منظمة الصحة العالمية على طلب رويترز للتعليق.

ومن المعروف أن سلالة أخرى من إنفلونزا الطيور هي H5N1 انتقلت إلى البشر.

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