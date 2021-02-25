هل نتخلص من الكمامة في الصيف؟ مسؤولة طبية تجيب

منذ انتشار الفيروس المستجد العام الماضي، أصبح ارتداء الكمامات إلزامياً، حيث يجب على الجميع ارتداؤها عند مغادرة المنزل.

غير أن نائبة كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا زفت خبراً ساراً.

فقد قالت جيني هاريس، الأربعاء، إن المواطنين قد لا يحتاجون لوضع كمامات للوقاية من كوفيد-19 خلال شهور الصيف إذا انخفضت حالات الإصابة بشكل كبير، لكن استخدامها سيكون ضرورياً مرة أخرى في الشتاء على الأرجح.

إلى ذلك أوضحت في مؤتمر صحافي أنه "من المحتمل جداً خلال شهور الصيف، كما فعلنا العام الماضي، عندما نرى المعدلات تنخفض، ألا نحتاج إلى وضع الكمامات طوال الوقت".

فترة أكثر أماناً

كما أضافت: "أعتقد أن فترة الصيف بشكل عام هي فترة أكثر أماناً لنا ولا تحتاج لكثير من التدخل. لكن أعتقد أن هذا لا يعني أن نستبعدها (وضع الكمامات) عندما ندخل مجدداً في فترات الشتاء".

تأتي هذه التصريحات مع مرور نحو شهرين على بدء عملية التطعيمات ضد كورونا في عدد من البلدان، بينها بريطانيا، وفي الوقت الذي تسعى شركات اللقاحات لإنتاج أكبر كميات من الجرعات لمكافحة الوباء.

وأظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 112.31 مليون شخص أُصيبوا بكورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و592252. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.