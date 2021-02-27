18 نوعاً من الخضار الورقية والأعشاب المليئة بالفوائد الصحية

تعتبر الخضراوات الورقية والأعشاب واحدة من أكثر مجموعات الخضار فائد من الناحية الصحية. واستعرض تقرير، نشره موقع Boldsky، قائمة بأهم الخضراوات الورقية وفوائدها، فيما يلي:

1. السبانخ

تعتبر السبانخ غذاء صحيا يحتوي على فيتامين K بالإضافة إلى كونه مصدرا للكالسيوم والنترات. وتحتوي السبانخ أيضاً على فيتامين A بنسب مناسبة لإنتاج الأنسجة الظهارية التي تغطي الأنابيب الصغيرة داخل الكلى والمسالك البولية.

وتشتهر السبانخ بأنها غنية بالحديد والألياف إلى جانب مساهمتها بتخفيض نسبة الدهون والكوليسترول. وبالتالي تعد السبانخ خياراً جيداً للحفاظ على وزن مناسب ولصحة العينين والعظام ولضبط ضغط الدم.

2. الحلبة

تعتبر الحلبة أغنى مصادر حمض الفوليك والزنك، علاوةً على أنها مصدر غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد الجسم على محاربة العديد من أنواع العدوى. ويفيد تناول الحلبة في تحسين جودة الشعر وتنظيم الهضم وعلاج فقر الدم.

3. النعناع

ينتشر استخدام أوراق النعناع على نطاق واسع حول العالم. بالإضافة إلى أنها تجعل رائحة الفم عطرة، فإن أوراق النعناع تساعد على تهدئة المعدة وتحسين الهضم. ولا يقتصر استعمال أوراق النعناع على الطهي فقط، بل يمتد إلى الأغراض الطبية، نظراً لخصائصها العلاجية.

4. الملفوف

يعتبر الملفوف أو الكرنب أكثر ثراء من البرتقال في الفيتامين C، بالإضافة إلى فوائده كخضار غني بمضادات الأكسدة التي تكافح الجذور الحرة قبل أن تتمكن من إلحاق الضرر بالجسم. يحتوي الملفوف أيضاً على نسب عالية من فيتامين K والألياف، إلى جانب الفيتامين B6 وحمض الفوليك.

5. الجرجير

يتميز الجرجير بأنه يساعد على تعزيز المناعة والوقاية من الإصابة بالسرطان. وتبرز فوائده المتعددة من خلال محتوياته المبهرة فهو يحتوي على نسب من الحديد أعلى من السبانخ، وفيتامين C أكثر من البرتقال وكالسيوم أكثر من كوب من الحليب.

6. أوراق الكزبرة

تشتهر أوراق الكزبرة بالكثير من الفوائد، علاوة على تعزيزها لنكهة الطعام. تساعد أوراق الكزبرة في خفض نسبة السكر في الدم وتقوية المناعة لمكافحة العدوى وتعزيز صحة القلب والدماغ والبشرة والجهاز الهضمي.

7. أوراق الكاري

لأوراق الكاري الكثير من الفوائد الصحية مثل منع عسر الهضم والمساعدة في فقدان الوزن، كما تساعد على سرعة نمو الشعر. ومضغ أوراق الكاري الخام أو شرب كوب من الكاري يومياً يمكن أن يسهم في منع زيادة الوزن والحد من الكوليسترول الضار في الجسم، بالإضافة لتطهير الجسم عن طريق طرد السموم الضارة.

8. الخردل الأخضر

تمنح أوراق الخردل الخضراء نكهة حارة للطعام والكثير من الفيتامين A لمتناوله. وتساعد أوراق الخردل على تحسين صحة الجلد والعينين، وهي غنية أيضاً بالمواد المضادة للأكسدة.

9. الخس

يميز الخس بانخفاض سعراته الحرارية والدهون والصوديوم فيه. كما أنه مصدر جيد لمركبات متعددة ذات منفعة حيوية إلى جانب الألياف والحديد والفولات والفيتامين C.

10. اللفت

يحتوي اللفت على كميات من الحديد أعلى من اللحم البقري. ويعطي متناوله دفعة من المعادن المختلفة، كما يخلو من الدهون غير المشبعة والكوليسترول. ويمنح اللفت شعورا بالشبع مما يساعد على خفض الوزن.

11. أوراق الشمندر

يمكن أن تساعد أوراق الشمندر الخضراء على تعزيز صحة العظام والأسنان والجلد وتحسين أداء الأوعية الدموية بسبب محتوها الغني بمضادات الأكسدة. تنمو أوراق الشمندر الخضراء على غيض من البنجر أو الشمندر وهي صالحة للأكل ومفيدة صحياً.

12. البصل الأخضر

يعد البصل الأخضر مصدراً ممتازاً للفيتامين C والكالسيوم والألياف الغذائية والفيتامينات A وB6 والثيامين والفولات ومعادن عديدة مثل البوتاسيوم والنحاس والكروم والمنغنيز والحديد.

13. الأوريغانو

الأوريغانو هو على الأرجح المصدر "الورقي" الوحيد للأحماض الدهنية أوميغا-3 للنباتيين. كما أنه يحتوي على الفيتامين K ومضادات الأكسدة.

14. الزعتر

عشبة الزعتر مفيدة للغاية للهضم، وبشكل خاص للحوم الحمراء. كما أنها تساعد على تحسين عمل الأمعاء وتمنع الانتفاخ. ويحتوي الزعتر أيضاً على الفيتامين C وA.

15. الروزماري

يشتهر الروزماري كمسكن طبيعي للألم ولعلاج الصداع النصفي. يساعد عشب الروزماري في تعزيز الذاكرة والمناعة، علاوة على كونه مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، ولهذا يسهم في تعزيز أداء الجهاز المناعي وتحسين الدورة الدموية.

16. البقدونس

يمتاز البقدونس بمرونة عالية حيث تتعدد استخداماته عند الطهي وإعداد أي وجبات ساخنة أو باردة.

وهو يمد الجسم بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تخفيف مستويات التوتر والقلق.

17. أوراق الريحان

الريحان من أكثر الأعشاب أهمية وفعالية من الناحية الصحية. يوجد حوالي 35 نوعا من أوراق الريحان ذات الفوائد الغذائية والطبية التي يمكن استخدامها لعلاج أكثر من 300 مرض مختلف.

18. أوراق الهندباء

تعرف أوراق الهندباء باسم "سريس" في مصر و"عِلْت" في بعض بلاد الشام. تشتهر الهندباء بكونها غنية بالكالسيوم والحديد. كما أنها تحتوي على العديد من المعادن النزرة مثل المنغنيز والفوسفور والبوتاسيوم.